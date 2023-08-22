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Спартак Трнава - СК Днепр-1: где и когда смотреть онлайн матч Лиги конференций
Где покажут в прямом эфире матч Спартак Трнава – СК Днепр-1, Лига конференций, 23 августа 2023
фото - СК Дніпро-1
“Днепр-1” с последней попытки постарается гарантировать себе еврокубковую осень. После вылета из Лиги чемпионов и Лиги Европы вице-чемпион Украины имеет последний шанс в виде плей-офф Лиги конференций. Соперником “Днепра-1” будет словацкий клуб “Спартак” Трнава.
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Смотрите матч плей-офф Лиги конференций “Спартак” Трнава – “СК Днепр-1” в среду, 23 августа на телеканале УНІАН. Также игра будет доступна на Youtube-канале FootballHub. Начало матча “Спартак” Трнава – “СК Днепр-1” в 19:30.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью
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