Спартак Трнава - СК Днепр-1: где и когда смотреть онлайн матч Лиги конференций

“Днепр-1” с последней попытки постарается гарантировать себе еврокубковую осень. После вылета из Лиги чемпионов и Лиги Европы вице-чемпион Украины имеет последний шанс в виде плей-офф Лиги конференций. Соперником “Днепра-1” будет словацкий клуб “Спартак” Трнава.

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Смотрите матч плей-офф Лиги конференций “Спартак” Трнава – “СК Днепр-1” в среду, 23 августа на телеканале УНІАН. Также игра будет доступна на Youtube-канале FootballHub. Начало матча “Спартак” Трнава – “СК Днепр-1” в 19:30.

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