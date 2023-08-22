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Спартак Трнава - СК Днепр-1: где и когда смотреть онлайн матч Лиги конференций

Лига конференций
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Где покажут в прямом эфире матч Спартак Трнава – СК Днепр-1, Лига конференций, 23 августа 2023

Спартак Трнава - СК Днепр-1: где и когда смотреть онлайн матч Лиги конференций

фото - СК Дніпро-1

UA-Футбол
Новина українською

“Днепр-1” с последней попытки постарается гарантировать себе еврокубковую осень. После вылета из Лиги чемпионов и Лиги Европы вице-чемпион Украины имеет последний шанс в виде плей-офф Лиги конференций. Соперником “Днепра-1” будет словацкий клуб “Спартак” Трнава.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите матч плей-офф Лиги конференций “Спартак” Трнава – “СК Днепр-1” в среду, 23 августа на телеканале УНІАН. Также игра будет доступна на Youtube-канале FootballHub. Начало матча “Спартак” Трнава – “СК Днепр-1” в 19:30.

Трансляция матча
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Трансляція матчу Спартак Трнава - СК Дніпро-1
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча “Спартак” Трнава – “СК Днепр-1” на UA-Футбол>>.

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