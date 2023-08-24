Динамо - Бешикташ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Очень непростой соперник достался киевлянам на пути в группу Лиги конференций. "Динамо" с позиции сеянного получило в оппоненты "Бешикташ", который может позволить себе приглашать в состав звездных футболистов. Но ничего с этим не поделаешь – нужно выходить и играть. Желательно – на победу.

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Матч раунда плей-офф Лиги конференций состоится в четверг, 24-го августа, в 20:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечат телеканал "2+2" и YouTube-каналы FootballHab и "Динамо Киев". Смотреть можно бесплатно прямо в этой новости.

Лига Конференций. Плей-офф. Первый матч

24 августа. 20:00. Бухарест. "Супербет Арена-Джулешти"

Главный арбитр: Даррен Инглэнд (Англия)

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