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Без Ярмоленко, но с Поповым. Стартовые составы Динамо и Бешикташа
Стартовые составы команд
fcdynamo.com
Сегодня, 24 августа, "
Матч начнется в 20:00, уже известны стартовые составы команд.
"Динамо": Бущан, Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Волошин, Буяльский, Ванат
Запасные: Нещерет, Вивчаренко, Бражко, Шепелев, Пэррис, Малыш, Дячук, Диалло, Царенко, Бенито, Биловар, Рамадани
"Бешикташ": Мерт Гюнок, Масуаку, Колли, Амарти, Розье, Хаджиахметович, Салих Учан, Мулека, Желсон Фернандеш, Онур Булут, Абубакар
Запасные: Эрсин Дестаноглу, Утку Ювакуран, Ребич, Дженк Тосун, Рашица, Окслейд-Чемберлен, Неджип Уйсал, Демир Тыкназ, Зайнутдинов, Картал Йылмаз, Онана, Умут Мераш
Напомним, что UA-Футбол проведет
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