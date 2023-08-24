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Без Ярмоленко, но с Поповым. Стартовые составы Динамо и Бешикташа

Лига конференций
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Стартовые составы команд

Без Ярмоленко, но с Поповым. Стартовые составы Динамо и Бешикташа

fcdynamo.com

Новина українською

Сегодня, 24 августа, "Динамо" в Румынии проведет свой условно выездной, первый матч Лиги конференций против турецкого "Бешикташа".

Матч начнется в 20:00, уже известны стартовые составы команд.

"Динамо": Бущан, Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Волошин, Буяльский, Ванат

Запасные: Нещерет, Вивчаренко, Бражко, Шепелев, Пэррис, Малыш, Дячук, Диалло, Царенко, Бенито, Биловар, Рамадани

"Бешикташ": Мерт Гюнок, Масуаку, Колли, Амарти, Розье, Хаджиахметович, Салих Учан, Мулека, Желсон Фернандеш, Онур Булут, Абубакар

Запасные: Эрсин Дестаноглу, Утку Ювакуран, Ребич, Дженк Тосун, Рашица, Окслейд-Чемберлен, Неджип Уйсал, Демир Тыкназ, Зайнутдинов, Картал Йылмаз, Онана, Умут Мераш

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Динамо (Киев)
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