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Михалик: Что бы посоветовал Луческу? Позаботиться о приглашении опытного центрбека

Лига конференций
(1 голосов)

Динамовцы наступили на те же грабли

Михалик: Что бы посоветовал Луческу? Позаботиться о приглашении опытного центрбека

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Бывший полузащитник "Динамо" Тарас Михалик рассказал, что помешало киевлянам достичь положительного результата в первом матче квалификации Лиги конференций с "Бешикташем" (2:3).

– Как говорится, динамовцы наступили на те же грабли. Имею в виду беспомощность стопперов Сироты и Попова, повлиявшая на итоговый результат.

Чем вы можете объяснить то, что тренеру Мирче Луческу никак не удается ликвидировать пробелы в центре защиты?

Прежде всего, молодым возрастом защитников, а Попова еще буквально преследуют травмы, препятствующие прогрессированию. Что бы посоветовал Луческу? Позаботиться о приглашении опытного центрального защитника, который бы быстро навел порядок у собственных владений. Надо быть реалистом: одного мастерства вратаря Бущана, практически самостоятельно спасшего киевлян от неприятностей в недавнем матче с греческим "Арисом", явно недостаточно.

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Тогда можете назовете фамилию стоппера, который усилил бы "Динамо"?

– Евгений Хачериди (улыбается). Но если серьезно, то киевлянам нужно в сжатые сроки ликвидировать уязвимые места в защите. Иначе о каких-то стабильных успехах можно забыть.

– Считаете, что итог вчерашнего матча в Бухаресте по игре?

– Думаю, что киевляне заслуживали, по крайней мере, не проиграть. Все же, вчера они умело выбегали в атаку, была интенсивность, хватало голевых моментов. Однако все сводил на нет ненадежный тыл.

Говорят, что в случае непопадания в групповой этап Лиги конференций, Мирче Луческу укажут на дверь. По вашему мнению, у динамовцев еще есть шанс спасти румынского специалиста от отставки?

– Счет поединка в Бухаресте – не критический. Один забитый мяч в Стамбуле через неделю может все кардинально изменить. Поэтому для киевлян еще не все потеряно. Надо только воспользоваться тем, что обновленному "Бешикташу" еще не хватает сыгранности и порадовать надежностью в обороне, - считает Михалик.

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В статье: Тарас Михалик Бешикташ (Стамбул) Динамо (Киев)
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Источник:
Sport.ua

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Комментарии (2)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
25.08.2023 в 17:19
А я б порадив би зав'язати з футболом діду . Деменція не та хвороба , що дає працювати тренером . А ні , то карма бухарестського трамвая - не за горами !
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Лекарь (село Дарниця)
25.08.2023 в 17:12
Не треба було Микиту Бурду з команди прибирати.
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