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Михалик: Что бы посоветовал Луческу? Позаботиться о приглашении опытного центрбека
Динамовцы наступили на те же грабли
Фото: ФК Динамо Київ
Бывший полузащитник "Динамо" Тарас Михалик рассказал, что помешало киевлянам достичь положительного результата в первом матче квалификации Лиги конференций с "Бешикташем" (2:3).
– Как говорится, динамовцы наступили на те же грабли. Имею в виду беспомощность стопперов Сироты и Попова, повлиявшая на итоговый результат.
– Чем вы можете объяснить то, что тренеру Мирче Луческу никак не удается ликвидировать пробелы в центре защиты?
Прежде всего, молодым возрастом защитников, а Попова еще буквально преследуют травмы, препятствующие прогрессированию. Что бы посоветовал Луческу? Позаботиться о приглашении опытного центрального защитника, который бы быстро навел порядок у собственных владений. Надо быть реалистом: одного мастерства вратаря Бущана, практически самостоятельно спасшего киевлян от неприятностей в недавнем матче с греческим "Арисом", явно недостаточно.
– Тогда можете назовете фамилию стоппера, который усилил бы "Динамо"?
– Евгений Хачериди (улыбается). Но если серьезно, то киевлянам нужно в сжатые сроки ликвидировать уязвимые места в защите. Иначе о каких-то стабильных успехах можно забыть.
– Считаете, что итог вчерашнего матча в Бухаресте по игре?
– Думаю, что киевляне заслуживали, по крайней мере, не проиграть. Все же, вчера они умело выбегали в атаку, была интенсивность, хватало голевых моментов. Однако все сводил на нет ненадежный тыл.
– Говорят, что в случае непопадания в групповой этап Лиги конференций, Мирче Луческу укажут на дверь. По вашему мнению, у динамовцев еще есть шанс спасти румынского специалиста от отставки?
– Счет поединка в Бухаресте – не критический. Один забитый мяч в Стамбуле через неделю может все кардинально изменить. Поэтому для киевлян еще не все потеряно. Надо только воспользоваться тем, что обновленному "Бешикташу" еще не хватает сыгранности и порадовать надежностью в обороне, - считает Михалик.
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