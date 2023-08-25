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Динамо 10-й раз в истории пропустило решающий гол в компенсированное время в еврокубках
bjk.com.tr
В поединке Лиги конференций
В шести случаях киевляне на "флажке" упускали победу, а в четырех - ничью.
Интересно, что динамовцы являются авторами украинского "рекорда" по данному параметру. В ноябре 2019 года в гостевом матче группового раунда Лиги Европы с "Мальме", который закончился победой шведов со счетом 4:3, бело-синие пропустили на 90+6-й минуте.
Между тем проигрыш "Бешикташу" оказался "юбилейным" для Мирчи Луческу - 20-м в еврокубках во главе "Динамо". Под его руководством киевляне 11 раз уступали соперникам в Лиге чемпионов, 7 - в Лиге Европы и 2 - в Лиге конференций.
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