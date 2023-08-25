Вирт: От Бешикташа я ждал большего - этот соперник по зубам Динамо

Известный украинский специалист Юрия Вирт поделиться впечатлениями от матча плей-офф раунда Лиги конференций "Динамо" против "Бешикташа" (2:3) .

– Очень разочаровал проигрыш "Динамо". "Бело-синие", к сожалению, многое пропускают, ошибаются в обороне в элементарных ситуациях, когда делать этого категорически нельзя. На этот раз в ворота динамовцев влетели три бессмысленных мяча. Все началось с помарки Попова, в эпизоде, когда мяч долго летел к нему – и это была потеря концентрации. Внимание игроки "Динамо" упускали и при стандартах у своих ворот.

Отметить "Динамо" хочется за игру в атаке. Киевляне забили два гола и хотели дожать соперника, чтобы одержать победу. Однако получили контратаку и еще и рикошет вмешался не в нашу пользу.

– Но в целом "Динамо" продемонстрировало неплохую игру…

– До перерыва команда Луческу больше владела мячом, но моментов почти не создала. Не шла игра и у "Бешикташа". Во втором тайме киевляне прибавили в скорости, в агрессии, больше стали использовать фланги. Это изменило игру, заставило "Бешикташ" защищаться. Такой футбол в исполнении "Динамо" откровенно порадовал.

Конечно, я большего ждал от "Бешикташа". Однако чего не отнять, так это умение этой стамбульской команды реализовывать свои моменты. У них было четыре голевых шанса, три из которых "Бешикташ" превратил в голы.

- То есть, не так страшен этот черт, как его рисовали?

– Этот соперник по зубам "Динамо". Но беспокоит другое – такая драматическая и несправедливая развязка может ощутимо ударить по психологии динамовцев. Время до ответного матча наша команда, наверное, проведет не в лучшем настроении.

- Чувствовалось ли отсутствие Ярмоленко?

– Нет, абсолютно. Караваев очень удачно заменил Ярмоленко – и двигался хорошо, и передачи качественных делал, и гол забил. В атаке Караваев отыграл отлично. Конечно, опытный Ярмоленко не помешал бы "Динамо" в этом противостоянии. Так что ожидаем его в ответном матче в Стамбуле.

- Чего ожидаете от повторной игры, и каковы шансы "Динамо" на общий успех?

– Больше шансов у "Бешикташа". Игра киевлян в обороне продолжает вызывать тревогу. Ошибки в защите перечеркивают титаническую работу команды в течение всех 90 минут. Сейчас "Динамо" ищет центральных защитников, но нынешние защитники выступают на высшем уровне не первый год и, казалось бы, должны действовать более уверенно. И если в УПЛ уже не прощают "Динамо" за эти ошибки, то на евроарене тем более не простят. Надеюсь только, что ребята отдохнут, все проанализируют, и в Стамбуле будут действовать внимательно.