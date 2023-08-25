Косырин - о матче Динамо - Бешикташ: Может быть лучший матч киевлян в 2023 году

Экс-футболиста сборной Украины Александр Косырин поделился мнением о матче плей-офф раунда Лиги конференций "Динамо" – "Бешикташ" (2:3).

— По оценкам экспертов, фаворитом в этом противостоянии был турецкий клуб. Что вы увидели на поле, в этом соперничестве?

— Я увидел самую лучшую игру киевского "Динамо" за последнее время, может быть лучший матч в 2023 году. Я смотрел матч, как болельщик, и от этой встречи невозможно было оторваться. А уж при счете 2:2, пошел такой открытый футбол, что аж дух захватывало. Выиграть могли, как киевляне, так и турецкая команда. Но, в очередной раз ошибся Сидорчук, пошла оборотка, и "Бешикташ" в компенсированное время вырвал победу.

— С чем вы связываете такую сильную игру "Динамо", ведь еще недавно в матчах с "Арисом" киевляне выглядели очень бледно?

— Тут совокупность факторов. Думаю, что физически команда готова, за счет игр вкатилась в сезон. По своему опыту, скажу, что многое зависит от соперника. Сильный соперник и сам играет, и дает играть оппоненту. А "Бешикташ", как мы видим – серьезный противник. Да наши игроки понимают, что отступать некуда – все хотят пробиться в группу Лиги конференций.

— Как главный вывод по игре "Динамо" можно сделать?

— Если судить, как зрителю, то мне игра динамовцев очень понравилась. Не хотел, чтобы матч заканчивался. Красиво играло "Динамо". Если бы так действовали наши ребята всегда – я бы купил абонемент на их встречи.

— Каковы шансы команды на выход в группу?

— Равные – 50 на 50%. Да, в Стамбуле у "Бешикташа" будет сумасшедшая поддержка своих фанатов. Главное, нужно реализовывать свои голевые моменты. Да и фарт бы не помешал динамовцам. Мы помним, что "Динамо" уже обыгрывало "Бешикташ" в еврокубках, теперь нужно это повторить.