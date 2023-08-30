Динамо прибыло в Стамбул на матч против Бешикташа

"Динамо" прибыло в Стамбул на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций с "Бешикташем".

Утром вторника динамовцы провели очередную тренировку в Бухаресте, причем снова в новой локации. На этот раз занятие прошло на домашнем стадионе бухарестского "Динамо" и сборной Румынии по регби. Этот стадион назван в честь Триумфальной арки в Бухаресте, возле которой он находится.

После обеда "бело-синие" отправились в аэропорт и в 16:00 вылетели в Стамбул. Полет длился чуть больше часа.

Сегодня утром, 30 августа игроки будут заниматься в зале отеля, а вечером запланирована регламентная предматчевая тренировка на стадионе "Бешикташ Парк".

Ответный матч "Бешикташ" - "Динамо" состоится в четверг, 31 августа и начнется в 21:00. Первая игра завершилась поражение бело-синих - 2:3.