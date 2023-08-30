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Артем Кравец прокомментирует матч Бешикташ - Динамо
Экс-форвард "бело-синих" будет звучать на клубном YouTube-канале киевлян
"Динамо" проведет прямую трансляцию ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги конференций с "Бешикташем" на своем клубном Youtube-канале.
Комментировать игру на канале будет экс-форвард "бело-синих", а ныне советник президента киевлян по вопросам детско-юношеского футбола Артем Кравец.
Напомним, что матч между командами состоится в четверг, 31 августа. Начало в 21:00. Первая игра завершилась поражением "Динамо" со счетом 2:3.
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