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Артем Кравец прокомментирует матч Бешикташ - Динамо

Лига конференций
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Экс-форвард "бело-синих" будет звучать на клубном YouTube-канале киевлян

Артем Кравец прокомментирует матч Бешикташ - Динамо

Новина українською

"Динамо" проведет прямую трансляцию ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги конференций с "Бешикташем" на своем клубном Youtube-канале.

Комментировать игру на канале будет экс-форвард "бело-синих", а ныне советник президента киевлян по вопросам детско-юношеского футбола Артем Кравец.

Напомним, что матч между командами состоится в четверг, 31 августа. Начало в 21:00. Первая игра завершилась поражением "Динамо" со счетом 2:3.

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В статье: Артем Кравец Бешикташ (Стамбул) Динамо (Киев)
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