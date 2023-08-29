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Ярмоленко не сыграет с Бешикташем, двое хавбеков вернулись в общую группу
Кадровая ситуация перед ответным поединком Лиги конференций
Фото: ФК Динамо Київ
Полузащитники "Динамо" Владислав Кабаев и Александр Андриевский вернулись в общую группу перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги конференций.
Оба футболиста из-за повреждений пропускали первый поединок, не попав в заявку, но сейчас наравне со всеми готовятся отыграть на "Бешикташ Парк", сообщает клубная пресс-служба.
А вот вингер "бело-синих" Андрей Ярмоленко точно не поможет команде в Стамбуле. У опытного игрока частичное повреждение внутренней боковой связки колена, точные сроки восстановления пока неизвестны.
Напомним, что матч "Бешикташ" - "Динамо" состоится 31 августа и начнется в 21:00.
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