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Бражко: Букмекеры не верят в Зарю? Андердогом всегда быть легче
Гент - фаворит, но Заре нечего терять
zarya-lugansk.com
Защитник "
- В первую очередь спасибо ВСУ. Их героизм и мужество, то, как они защищают наш народ – большая им похвала и спасибо за это.
К сожалению, мы не собрали польских журналистов, но польский народ я бы тоже хотел поблагодарить. Они протянули руку помощи в столь тяжелое время для Украины, стали на сторону добра. А добро всегда побеждает.
Тренерский штаб предоставил нам всю информацию о сопернике. Мы уже не первый день просматриваем "Гент", готовимся. На бумаге, наверное, "Гент" – фаворит группы, но мы никого не боимся, хотя всех уважаем.
Будем демонстрировать свой футбол, это хорошая возможность для каждого из нас показать свои силы на европейской арене. Отдадим все силы.
– Букмекеры не верят в "Зарю".
- Андердогом всегда быть легче, потому что меньше ожиданий от людей. А когда ты можешь все перевернуть, то в глазах людей будет по-другому выглядеть.
"Гент" – фаворит, нам нечего терять. Можем показать то, чего от нас не ожидают.
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