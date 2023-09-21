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Бражко: Букмекеры не верят в Зарю? Андердогом всегда быть легче

Лига конференций
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Гент - фаворит, но Заре нечего терять

Бражко: Букмекеры не верят в Зарю? Андердогом всегда быть легче

zarya-lugansk.com

Новина українською

Защитник "Зари" Роман Вантух поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги конференций против "Гента", который состоится в четверг, 21 сентября.

- В первую очередь спасибо ВСУ. Их героизм и мужество, то, как они защищают наш народ – большая им похвала и спасибо за это.

К сожалению, мы не собрали польских журналистов, но польский народ я бы тоже хотел поблагодарить. Они протянули руку помощи в столь тяжелое время для Украины, стали на сторону добра. А добро всегда побеждает.

Тренерский штаб предоставил нам всю информацию о сопернике. Мы уже не первый день просматриваем "Гент", готовимся. На бумаге, наверное, "Гент" – фаворит группы, но мы никого не боимся, хотя всех уважаем.

Будем демонстрировать свой футбол, это хорошая возможность для каждого из нас показать свои силы на европейской арене. Отдадим все силы.

– Букмекеры не верят в "Зарю".

- Андердогом всегда быть легче, потому что меньше ожиданий от людей. А когда ты можешь все перевернуть, то в глазах людей будет по-другому выглядеть.

"Гент" – фаворит, нам нечего терять. Можем показать то, чего от нас не ожидают.

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В статье: Заря (Луганск) Гент Роман Вантух
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