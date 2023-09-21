Защитник Зари: Андердогом всегда быть легче, потому что меньше ожиданий людей

Роман Вантух перед стартом в Лиге конференций рассказал о сопернике команды и своих ожиданиях от игры.

"Прежде всего, спасибо ВСУ. Их героизм и мужество, то, как они защищают наш народ – великая им похвала и спасибо за это.

Тренерский штаб предоставил нам всю информацию о сопернике. Мы уже не первый день просматриваем "Гент", готовимся. На бумаге наверняка "Гент" – фаворит группы, но мы никого не боимся, хотя всех уважаем.

Будем демонстрировать свой футбол, это хорошая возможность для каждого из нас показать свои силы на европейской арене. Отдадим все силы.

Андердогом всегда быть легче, потому что меньше ожиданий людей. А когда ты можешь все перевернуть, то в глазах людей будешь по-другому выглядеть. "Гент" – фаворит, нам нечего терять. Можем показать то, чего от нас не ожидают", – сказал Роман Вантух.

Добавим, что матч "Заря" – "Гент" состоится в четверг, 21-го сентября, в 22:00.