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ЛК. Поражение Унаи Эмери в Польше, фантастический камбэк Зриньски в матче с АЗ
Увлекательный старт третьего по престижности евротурнира
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
36 голов в восьми матчах! Первые матчи группового раунда Лиги конференций порадовали неожиданными результатами и большим количеством забитых мячей.
Лига конференций, первый тур
Группа E
Это бывает не каждый день. Чемпион Боснии и Герцеговины “Зриньски”, никогда ранее не участвующий в группе еврокубков, проигрывал 0:3 после первого тайма “АЗ”, и казалось, что шансов на отыгрыш нет. Вероятно так думали и игроки нидерландского клуба. Однако команда из Мостара верила в невозможное, своевременные изменения сделал и главный тренер “Зриньски” Крунослав Рендулич. Три из четырех голов забили игроки, вышедшие на замену. “Зриньски” задал классный темп, и “АЗ” не смог уже включиться. 4:3!
Матч “Зриньски” – “АЗ” впечатлил своей драматургией, но все же главной сенсацией вечера стало поражение “Астон Виллы” Унаи Эмери в матче с варшавской “Легией”. Тренер “Виллы” задействовал в этой игре полуосновных футболистов, но все же явных резервистов и игроков молодежки у команды АПЛ не было. И тем не менее “Легия” взяла три очка, проведя смелый матч. Вертикальный стиль поляков был проблемой “Виллы”, в частности дважды грубо ошибся Люка Динь. Француз исправился за свои ошибки, забив классный гол в конце первого тайма, красивый атлетизм продемонстрировал и колумбийский форвард Джон Дюран, забивая свой гол. Но “Легия” все равно осталась победителем, и ни ярость Эмери, ни его замены, призванные изменить ход игры, на результат не повлияли.
“Зриньски” Босния и Герцеговина – “АЗ” Нидерланды 4:3
Голы: Кожуль 46, Чорлука 68, Хрванович 71, Кожуль 81 – ван Бредероде 10, Мийнанс 32, де Вит 44
“Легия” Польша – “Астон Вилла” Англия 3:2
Голы: Вшолек 3, Муджи 26, Муджи 51 – Дюран 6, Динь 38
Группа F
Сербский клуб “Чукарички” неудачно дебютировал в групповом раунде еврокубков. Третья команда чемпионата Сербии забила первой, но в конце первого тайма “Ференцварош” забил в ответ два гола, а затем закрепил свое преимущество в конце игры.
Интересно развивались события в Бельгии, где местный “Генк” дважды по ходу матча уступал финалисту прошлого розыгрыша турнира “Фиорентине”, но находил в себе силы отыгрываться.
“Ференцварош” Венгрия – “Чукарички” Сербия 3:1
Голы: Варга 44 (пен.), Квабена 45+7, Пешич 79 – Иванович 26
“Генк” Бельгия – “Фиорентина” Италия 2:2
Голы: Зечири 12, Маккензи 85 – Раньери 7, Раньери 23
Группа G
Чемпион Финляндии “ХИК” выигрывал по ходу матча у греческого “ПАОК”, но не смог удержать не только победу, но и ничью. Победу клубу Развана Луческу принесли действия болгарского форварда Кирила Десподова (гол и ассист). Экс-игроки УПЛ Кендзера и Тайсон приняли участие в матче на стороне гостей, бразилец отметился голевой передачей в третьем мяче на 90+4 минуте. Этот гол не был лишним, так как финская команда успела провести свой второй мяч.
В параллельной игре “Айнтрахт” не без проблем, но справился с шотландским “Абердином”. Победный гол после углового забил центрбек Робин Кох.
“Айнтрахт” Франкфурт – “Абердин” 2:1
Голы: Мармуш 11 (пен.), Кох 61 – Полвара 22
“ХИК” Финляндия – “ПАОК” Греция 2:3
Голы: Банде 35, Радулович 90+9 (пен.) – Кульеракис 55, Десподов 81, Томас 90+4
Группа H
Уверенные победы фаворитов у себя дома. “Фенербахче” до встречи с датским “Норшелландом” выиграл десять матчей во всех турнирах, и продолжил свою серию в групповом раунде Лиги конференций. Экс-игрок “Шахтера” и “Манчестер Юнайтед” Фред отметился двумя ассистами в первом тайме, а после перерыва команд обменялись еще по голу.
Убедительно выиграл свой матч “Лудогорец”. Болгарский клуб забил обидчику “Днепра-1” “Спартаку” Трнава четыре безответных гола.
“Фенербахче” Турция – “Нордшелланд” Дания 3:1
Голы: Креспо 24, Батшуайи 30, Азиз 47 – Вилладсен 55
“Лудогорец” Болгария – “Спартак” Трнава, Словакия 4:0
Голы: Йорданов 46, Пиотровский 50, Пиотровский 63, Круз 90+4
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