Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Турнирная таблица ЛК. Заря делит второе место, Маккаби Тель-Авив в лидерах
Таблица группы В
Фото: із відкритих джерел
Вчера, 21 сентября, состоялись матчи 1-го тура группового этапа Лиги конференций-2023/24.
"Заря" сыграла вничью с "Гентом" (1:1). Эти команды деляет 2-3 места в таблице группы В, набрав по 1 пункту. Лидером стал "Маккаби" Тель-Авив (3 балла), который обыграл "Брейдаблик" (3:2).
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Следущий матч "Заря" проведет 5 октября на выезде. Соперником команды Валерия Кривенцова будет "Брейдаблик".
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|ПМ
|РМ
|О
|1
|Маккаби Тель Авив
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|2
|Гент
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|1
|3
|Заря
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|1
|4
|Брейдаблик
|1
|0
|0
|1
|3
|-1
|0
Читайте такжеКривенцов - о ничьей с Гентом: Результат положительный для нас
Популярное сейчас
- Заря провела матч ЛК с Гентом без патчей турнира на футболках, которые являются обязательными
- СМИ: Лунин разочаровался ролью второго кипера Реала и зимой планирует покинуть клуб
- Порту подписал официальный контракт с 15-летним украинцем
- ЛК. Заря — Гент 1:1. Герреро спас ситуацию
- Фанатки будут разочарованы. Жена Конопли рассказала, есть ли девушка у Мудрика. ВИДЕО
- Жена Конопли рассказала про скандальный разрыв с защитником Динамо. ВИДЕО