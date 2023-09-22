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Турнирная таблица ЛК. Заря делит второе место, Маккаби Тель-Авив в лидерах

Лига конференций
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Таблица группы В

Турнирная таблица ЛК. Заря делит второе место, Маккаби Тель-Авив в лидерах

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Вчера, 21 сентября, состоялись матчи 1-го тура группового этапа Лиги конференций-2023/24.

"Заря" сыграла вничью с "Гентом" (1:1). Эти команды деляет 2-3 места в таблице группы В, набрав по 1 пункту. Лидером стал "Маккаби" Тель-Авив (3 балла), который обыграл "Брейдаблик" (3:2).

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Следущий матч "Заря" проведет 5 октября на выезде. Соперником команды Валерия Кривенцова будет "Брейдаблик".

# Команда И В Н П ПМ РМ О
1 Маккаби Тель Авив 1 1 0 0 2 1 3
2 Гент 1 0 1 0 1 0 1
3 Заря 1 0 1 0 1 0 1
4 Брейдаблик 1 0 0 1 3 -1 0

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В статье: Заря (Луганск) Маккаби (Тель-Авив) Гент Брейдаблик
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