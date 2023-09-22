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"Это упущенная возможность". Тренер Гента после 1:1 с Зарей

Лига конференций
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Хейн Ванхазебрук недоволен игрой своей команды

"Это упущенная возможность". Тренер Гента после 1:1 с Зарей

Фото: kaagent.be

Новина українською

Главный тренер "Гента" Хейн Ванхазебрук прокомментировал ничейный результат в матче 1-го тура группового этапа Лиги конференций с "Зарей" (1:1).

"Мы играли невероятно медленно. На нас невозможно смотреть. То, что ты идешь первым в чемпионате Бельгии, не означает, что ты можешь обыграть любую команду. Некоторые еще этого не осознают.

Все было слишком медленно, мы играли слишком латерально и проявляли крайне мало инициативы. Особенно когда ты всегда зависишь от нескольких парней, их просто слишком мало, чтобы сделать разницу.

Сегодня было слишком мало тех, кто достиг того уровня, чтобы уехать домой с тремя очками. Конечно, было бы идеально начать с трех очков, но это Европа, а в Европе ничего не бывает просто. Это упущенная возможность", - сказал Ванхазебрук.

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В статье: Заря (Луганск) Гент Хейн Ванхазебрук
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Источник:
belgiumsoccer.be

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