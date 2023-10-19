УЕФА официально подтвердил перенос матча Маккаби - Заря: названа новая дата

УЕФА перенес матч 3-го тура группового этапа Лиги конференций "Маккаби" Тель Авив - "Заря". Об этом говорится на официальном сайте организации.

Поединок состоится 25 ноября , а не 26 октября, как планировалось ранее.

Ранее СМИ писали, что если 25 ноября будет невозможно провести игру в Тель-Авие, новое место ее проведения определит израильский клуб. На 25 ноября у луганчан также запланирован гостевой матч с "Колосом" в 15-м туре УПЛ. Вероятно, он состоится уже в следующем году.

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"Заре" придется сыграть осенью сразу три матча первого круга - еще против "Шахтера" и "Динамо". Последний матч еврокубков луганчане проводят 14 декабря, а последний тур первого круга УПЛ назначен на 9 декабря.

Напомним, матч "Маккаби" - "Заря" должен был состояться 25 октября. Но из-за войны Израиля с ХАМАС, прекращения тренировок "Маккаби", поспешного выезда его легионеров и тренерского штаба за границу и возможного запрета на выезд израильских игроков его перенесли. Хотя луганский клуб предлагал альтернативные варианты.