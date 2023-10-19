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УЕФА официально подтвердил перенос матча Маккаби - Заря: названа новая дата

Лига конференций
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(1 голосов)

Организация не поддержала украинский клуб

УЕФА официально подтвердил перенос матча Маккаби - Заря: названа новая дата

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

УЕФА перенес матч 3-го тура группового этапа Лиги конференций "Маккаби" Тель Авив - "Заря". Об этом говорится на официальном сайте организации.

Поединок состоится 25 ноября, а не 26 октября, как планировалось ранее.

Ранее СМИ писали, что если 25 ноября будет невозможно провести игру в Тель-Авие, новое место ее проведения определит израильский клуб. На 25 ноября у луганчан также запланирован гостевой матч с "Колосом" в 15-м туре УПЛ. Вероятно, он состоится уже в следующем году.

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"Заре" придется сыграть осенью сразу три матча первого круга - еще против "Шахтера" и "Динамо". Последний матч еврокубков луганчане проводят 14 декабря, а последний тур первого круга УПЛ назначен на 9 декабря.

Напомним, матч "Маккаби" - "Заря" должен был состояться 25 октября. Но из-за войны Израиля с ХАМАС, прекращения тренировок "Маккаби", поспешного выезда его легионеров и тренерского штаба за границу и возможного запрета на выезд израильских игроков его перенесли. Хотя луганский клуб предлагал альтернативные варианты.

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В статье: Заря (Луганск) Маккаби (Тель-Авив) Израиль УЕФА
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Источник:
UEFA

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Комментарии (4)
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efim423 (odessa)
19.10.2023 в 17:00
r
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0
0
Andrumas (Düsseldorf)
19.10.2023 в 16:55
Объясните хоть кто-то, почему баскетболисты Маккаби играют свои матчи в Евролиге, а матчи футболистов переносят?
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+1
0
Термит (Київ)
19.10.2023 в 15:59
Буде 2 тижні перерва на матчі збірних у листопаді, хай грають с Колосом, ні в тих, ні в інших збірників немає.
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+2
0
Vetgame
19.10.2023 в 15:48
Уху ели в УЕФА. Тогда пусть в четверг с Колосом сыграют, или с Динамо перенесенный матч
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0
0

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