Лига Конференций. Разгром Брейдаблика, абсолютное преимущество Астон Виллы, неожиданная победа Клаксвика

Группа А

Лилль. Стадион "Пьер Моруа"

Лилль (Франция) — Слован (Словакия) 2:1

Голы: Яжыджи 68, Кабелла 82 — Цаврич 23

Игра была довольно тяжелой для французов. Несмотря на статус фаворита матча, первыми забили именно словаки усилиями Цаврича. К тому же они смогли удержать счет до перерыва, что изрядно разозлило "догов". Поэтому во втором тайме они полностью перехватили инициативу и сделали яркий камбэк.

И преимущество можно было увеличивать — на 84-й минуте рефери удалил Ловата. Но счет после свистка остался прежним.

Торсхавн. Стадион "Торсволлур"

КИ Клаксвик (Фареры) — Олимпия (Словения) 3:0

Голы: Йоенсен 30, Клетцкард 44, Андреасен 54

Абсолютные дебютанты еврокубков казались аутсайдерами. Но игроки "Клаксвика" показали, что такое суровый фарерский футбол — после тяжелого первого тайма им удалось уйти на перерыв с преимуществом в два мяча.

А Андреасен уже во второй 45-минутке сумел довести счет до разгромного. Словенцы не могли с этим сделать абсолютно ничего.

Группа В

Гент. Стадион "Геламко Арена"

Гент (Бельгия) — Брейдаблик (Исландия) 5:0

Голы: Гандельман 10, Кейперс 15, 19, Тиссудали 43, Орбан 69

"Буйволы" были абсолютными фаворитами поединка, поэтому вполне ожидаемо не оставили камня на камне от исландцев. Примечательно, что они решили вопрос победителя матча еще в первом тайме — отличились Гандельман, Кейперс и Тиссудали (дважды).

В дальнейшем "Гент" играл больше от счета, однако это не помешало Орбану забить пятый гол уже во втором тайме.

Группа С

Приштина. Стадион "Фадил Вокрри"

Балкани (Косово) — Астана (Казахстан) 1:2

Голы: Куц 8 — Ховханисян 7, Бейсебеков 23

Еще одни дебютанты еврокубков принимали дома неуступчивых казахов, которые имеют куда больше опыта игр в Европе. Однако "балканцы" уже показали зубы в предыдущем матче, когда от них пострадало загребское "Динамо".

Командам хватило половины первого тайма, чтобы определить лучшего. Интересно, что "астанинцы" решили играть больше от счета в следующие 65 минут, но победителей не судят.

Группа D

Цюрих. Стадион "Летцигрунд"

Лугано (Швейцария) — Брюгге (Бельгия) 1:3

Голы: Шальким 74 — Баланта 15, Ольсен 50, Ванакен 87

Бельгийцы без особых проблем разобрались с "Лугано". "Брюгге" не стал нагнетать сразу, в первом тайме ограничился лишь одним мячом, но это не помешало как следует "повозить" швейцарцев в целом в матче.

После двух беспроблемных голов Шальким пытался вернуть интригу. Но жирную точку удалось поставить лишь перед финальным свистком усилиями Ванакена.

Группа E

Алкмаар. Стадион "АФАС"

АЗ (Нидерланды) — Астон Вилла (Англия) 1:4

Голы: Садик 65 — Бэйли 13, Тилеманс 23, Уоткинс 51, МакГинн 56

"АЗ" второй раз в этом розыгрыше Лиги Конференций пропускает четыре мяча в свои ворота. "Львы" показали на удивление мощную игру, огорчив этим болельщиков клуба из Алкмаара.

Единственным утешением для хозяев поля был гол Садика, но он мало что изменил.

Группа H

Стамбул. Стадион "Шюкрю Сараджоглу"

Фенербахче (Турция) — Лудогорец (Болгария) 3:1

Голы: Батшуайи 42, Зайк 52, 90 — Бекао 65

Матч в Стамбуле был, пожалуй, самым тяжелым среди стартовых поединков в третьем туре Лиги Конференций. Болельщики на "Шюкрю Сараджоглу" увидели первое взятие ворот лишь на 42-м голе — гол в раздевалку забил Батшуаи.

Однако давление от "желтых канареек" продолжилось и во втором тайме. Между дублем Зайка, заявку на интригу пытался сделать Бекао, но по игре матч был полностью на стороне турецкой команды.