  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Стали известны судьи матча Гент – Заря
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стали известны судьи матча Гент – Заря

Лига конференций

Поединок пройдет 30 ноября

Стали известны судьи матча Гент – Заря

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стала известна бригада арбитров, которая обслужит матч "Гент" - "Заря" в рамках пятого тура Лиги конференций.

Главным арбитром будет Эвангелос Манухос. Его ассистентами выступят Костас Псаррис и Костас Николаидис. Четвертый рефери - Анастасиос Папапетру. Все судьби представляют Грецию.

За систему VAR будут отвечать также греки Аристотель Диамантопулос и Стефанос Койбаракис.

Матч "Гент" - "Заря" пройдет в четверг, 30 ноября и начнется в 19:45 по Киеву.

Напомним, после 4-х туров луганчане идут на четвертом месте в группе В, набрав 4 очка. Бельгийцы - лидеры квартета с 10 пунктами.

По теме
yellow-arrow
Шахтер не прошел тест Полесьем, Заря финишировала в ЛК, у Пепа нет замен. Обзор топ-матчей уик-энда
yellow-arrow
Шахтер может обеспечить евровесну, Заря может потерять все шансы. Расписание футбола на 27 ноября - третье декабря
yellow-arrow
Финита ля комедия? Акценты зрителя на игре Маккаби с Зарей
Заря (Луганск) Гент
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UEFA
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости