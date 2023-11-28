Стали известны судьи матча Гент – Заря

Стала известна бригада арбитров, которая обслужит матч "Гент" - "Заря" в рамках пятого тура Лиги конференций.

Главным арбитром будет Эвангелос Манухос. Его ассистентами выступят Костас Псаррис и Костас Николаидис. Четвертый рефери - Анастасиос Папапетру. Все судьби представляют Грецию.

За систему VAR будут отвечать также греки Аристотель Диамантопулос и Стефанос Койбаракис.

Матч "Гент" - "Заря" пройдет в четверг, 30 ноября и начнется в 19:45 по Киеву.

Напомним, после 4-х туров луганчане идут на четвертом месте в группе В, набрав 4 очка. Бельгийцы - лидеры квартета с 10 пунктами.