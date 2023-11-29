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Украинская бригада арбитров отработает матч Лиги конференций АЗ — Зриньски
Главным будет Алексей Деревинский
фото - ФК Львів
Украинская бригада арбитров будет работать на матче пятого тура группового этапа Лиги конференций АЗ (Нидерланды) — "Зриньски" (Босния и Герцеговина).
Главным арбитром встречи, которая состоится 30 ноября в Алкмааре, будет Алексей Деревинский. На линиях ему помогут Семен Шлончак и Андрей Скрипка. Обязанности резервного арбитра будет выполнять Дмитрий Панчишин.
Арбитр ВАР - Люка Пайретто (Италия), ассистент ВАР - Даниэле Довери (Италия).
Напомним, что ранее украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным получила назначение на матч группового этапа Лиги чемпионов "Реал Сосьедад" – "Зальцбург".
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