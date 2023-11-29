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Украинская бригада арбитров отработает матч Лиги конференций АЗ — Зриньски

Лига конференций
Обновлено

Главным будет Алексей Деревинский

Украинская бригада арбитров отработает матч Лиги конференций АЗ — Зриньски

фото - ФК Львів

Новина українською

Украинская бригада арбитров будет работать на матче пятого тура группового этапа Лиги конференций АЗ (Нидерланды) — "Зриньски" (Босния и Герцеговина).

Главным арбитром встречи, которая состоится 30 ноября в Алкмааре, будет Алексей Деревинский. На линиях ему помогут Семен Шлончак и Андрей Скрипка. Обязанности резервного арбитра будет выполнять Дмитрий Панчишин.

Арбитр ВАР - Люка Пайретто (Италия), ассистент ВАР - Даниэле Довери (Италия).

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Напомним, что ранее украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным получила назначение на матч группового этапа Лиги чемпионов "Реал Сосьедад" – "Зальцбург".

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АЗ (Алкмаар) Алексей Деревинский Зриньски (Мостар)
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Источник:
УАФ
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