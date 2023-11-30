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Наставник Гента: Заря будет очень мотивирована

Лига конференций

Матч пройдет уже сегодня

Наставник Гента: Заря будет очень мотивирована

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Гента" Хейн Ванхазебрук поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги конференций с "Зарей".

"Мы хотим выиграть группу. Выиграв группу, мы будем иметь меньше матчей и сразу попадем в 1/8 финала, это наша мотивация.

Первый матч против "Зари" был тяжелым. Они были хорошо организованы, нам было очень сложно забить гол. Мы забили, но они быстро сравняли счет.

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В этой игре "Заря" будет очень мотивирована. После победы над нами они будут иметь хорошие шансы на плей-офф, потому что в последнем туре они принимают "Брейдаблик", который, я думаю, они могут победить. У нас будет тяжелый выезд к "Маккаби", поэтому все зависит от нас и мы сделаем все, чтобы не усложнять себе жизнь", - сказал Ванхазебрук.

Матч "Гент" - "Заря" состоится сегодня, 30 ноября и начнется в 19:45. Первая игра завершилась ничьей 1:1.

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Заря (Луганск) Гент Хейн Ванхазебрук
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Источник:
DHNet.be
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