Наставник Гента: Заря будет очень мотивирована

Главный тренер "Гента" Хейн Ванхазебрук поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги конференций с "Зарей".

"Мы хотим выиграть группу. Выиграв группу, мы будем иметь меньше матчей и сразу попадем в 1/8 финала, это наша мотивация.

Первый матч против "Зари" был тяжелым. Они были хорошо организованы, нам было очень сложно забить гол. Мы забили, но они быстро сравняли счет.