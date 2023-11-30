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Наставник Гента: Заря будет очень мотивирована
Матч пройдет уже сегодня
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Гента" Хейн Ванхазебрук поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги конференций с "Зарей".
"Мы хотим выиграть группу. Выиграв группу, мы будем иметь меньше матчей и сразу попадем в 1/8 финала, это наша мотивация.
Первый матч против "Зари" был тяжелым. Они были хорошо организованы, нам было очень сложно забить гол. Мы забили, но они быстро сравняли счет.
В этой игре "Заря" будет очень мотивирована. После победы над нами они будут иметь хорошие шансы на плей-офф, потому что в последнем туре они принимают "Брейдаблик", который, я думаю, они могут победить. У нас будет тяжелый выезд к "Маккаби", поэтому все зависит от нас и мы сделаем все, чтобы не усложнять себе жизнь", - сказал Ванхазебрук.
Матч "Гент" - "Заря" состоится сегодня, 30 ноября и начнется в 19:45. Первая игра завершилась ничьей 1:1.
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