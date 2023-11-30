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Тушим свет, сливаем воду. Гент забил уже три сухих гола в ворота Зари
Счет уже 3:0 в пользу бельгийцев
zarya-lugansk.com
"Заря" играет свой выездной матч 5-го тура Лиги Конференций против "Гента".
Луганчанам нужна в этом матче только победа, вот только игра проходит катастрофически для "Зари".
На 20-й минуте у Фофана получился отличный диагональный удар под дальнюю штангу, перед которым Турбаевский был бессилен.
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Ну а сразу после перерыва, на 49-й минуте, после флангового прострела Батагов умудрился срезать мяч в собственные ворота.
Еще через 5 минут Орбан совершенно без сопротивления принял мяч в штрафной "Зари", обработал и спокойно пробил Турбаевского.
0:3 горит "Заря" без особых шансов на контригру.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
Автогол Батагова:
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