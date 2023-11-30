Тушим свет, сливаем воду. Гент забил уже три сухих гола в ворота Зари

"Заря" играет свой выездной матч 5-го тура Лиги Конференций против "Гента".

Луганчанам нужна в этом матче только победа, вот только игра проходит катастрофически для "Зари".

На 20-й минуте у Фофана получился отличный диагональный удар под дальнюю штангу, перед которым Турбаевский был бессилен.

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Ну а сразу после перерыва, на 49-й минуте, после флангового прострела Батагов умудрился срезать мяч в собственные ворота.

Еще через 5 минут Орбан совершенно без сопротивления принял мяч в штрафной "Зари", обработал и спокойно пробил Турбаевского.

0:3 горит "Заря" без особых шансов на контригру.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

Автогол Батагова: