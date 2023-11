Снежная буря на стадионе: Матч Абердин - ХИК был приостановлен дважды

Матч "Абердин" - "ХИК" 5-го тура Лиги конференций был прерван на 56-й и 76-й минуте.

Шотландские болельщики решили забросать 38-летнего голкипера Ники Мяенпя снежками. Одноклубники, которые заметили это, попросили арбитра остановить игру.

Директор стадиона призвал фанатов прекратить. Он угрожал прекратить матч, если они продолжат бросать снежки.

Второй перерыв был вызван снегом. Он усеял все поле до такой степени, что даже не было заметно линий. Через 13 минут поле расчистили и продолжили игру.

На момент первой остановки матча счет был 2:2. Финский клуб сначала имел преимущество в два гола, но соперники смогли их отыграть.

HJK Helsinki-Aberdeen briefly stopped because some Aberdeen fans behind the goal are throwing snowballs at the HJK goalkeeper.



Man over the tannoy says it could be abandoned if it continues! pic.twitter.com/obwqBZ23vd