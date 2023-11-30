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Снежная буря на стадионе: Матч Абердин - ХИК был приостановлен дважды

Лига конференций
Обновлено

Невероятное количество снега привело к остановке игры

Снежная буря на стадионе: Матч Абердин - ХИК был приостановлен дважды

dailysta

UA-Футбол
Новина українською

Матч "Абердин" - "ХИК" 5-го тура Лиги конференций был прерван на 56-й и 76-й минуте.

Шотландские болельщики решили забросать 38-летнего голкипера Ники Мяенпя снежками. Одноклубники, которые заметили это, попросили арбитра остановить игру.

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Директор стадиона призвал фанатов прекратить. Он угрожал прекратить матч, если они продолжат бросать снежки.

Второй перерыв был вызван снегом. Он усеял все поле до такой степени, что даже не было заметно линий. Через 13 минут поле расчистили и продолжили игру.

На момент первой остановки матча счет был 2:2. Финский клуб сначала имел преимущество в два гола, но соперники смогли их отыграть.

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Абердин ХИК
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Источник:
/football ontnt
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