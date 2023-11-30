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Тренер Зари Коваль: Для зрителей игра интересная, много моментов. Для тренера инфарктная
А счет по игре
Фото - ФК Динамо / Автор невідомий
Тренер "Зари" Юрий Коваль прокомментировал результат
- Счет по игре. Команда соперника очень хорошая. Класс игроков на сегодняшний день выше, чем футболистов "Зари".
- Я много лет, еще на "Авангарде" в Луганске болела и болею за "Зарю". Видела игру команды, когда вы выводили ее в высшую лигу. К сожалению, уже 10 лет мы не играем в Луганске. Так получилось, что свои лучшие годы "Заря" проводит вне дома. Какой из еврокубковых поединков за эти годы вам запомнился больше всего?
- У нас, к сожалению, уже давно нет домашнего стадиона. В Луганске даже на игры первой лиги собиралось по 20 тысяч болельщиков. Когда мы приехали в Гент, посмотрели стадион… У меня была ностальгия по Луганску, болельщикам, стадиону. Играть с болельщиками это совсем другое.
Были хорошие матчи: с "Брагой", с "Фейеноордом", с "Манчестер Юнайтед", с "Лейпцигом", "Лестером", "Гертой". Все сразу не припомнишь. Всегда нас называли "мужиками", потому что независимо от ситуации мы боролись до последнего.
К сожалению, практически все ребята в команде не были в Луганске. Война заставила нас покинуть дом. Были в Запорожье. Тоже пришлось уехать. Сейчас мы в Киеве. Есть сложности. Но команда живет благодаря президенту, благодаря поддержке болельщиков.
В этом году мы неудачно начали, но уверен, что "Заря" займет свое достойное место.
- Что скажете по поводу такого начала второго тайма?
- Игроки не услышали меня. Надо было сыграть надежно, особенно в первые минуты. Знали, что после перерыва соперник усиливает давление. Игроки хотели сыграть за счет короткого паса, что привело к потере мяча и гола. Это ключевой момент в игре. По счету 0:2 сложно уже было держать оборону.
Для зрителей игра интересная, много моментов. Для тренера она инфарктная.
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