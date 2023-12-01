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Избиение турок в Норвегии. Норшеланн - Фенербахче 6:1. Видео голов и обзор матча
Норвежцы поиздевались над турецким грандом
Getty Images/Global Images Ukraine
Это поражение отбрасывает "Фенербахче" аж на третье место, однако их выход из группы все еще вероятен, ведь в последнем туре матч против "Спартака" Трнавы. Им просто нужно (желательно крупно) обыграть "Спартак" и надеяться на ничью или поражение "Лудогорца" в параллельном матче.
Группа H
"Норшеланн" (Норвегия) - "Фенербахче" (Турция) 6:1
Голы: Гей (21), Свенссон (25), Нюгрен (55, 75, 84), Расмуссен (66) - Батшуайи (44)
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Бapceлиниyс
01.12.2023 в 11:24
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