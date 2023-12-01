Избиение турок в Норвегии. Норшеланн - Фенербахче 6:1. Видео голов и обзор матча

Это поражение отбрасывает "Фенербахче" аж на третье место, однако их выход из группы все еще вероятен, ведь в последнем туре матч против "Спартака" Трнавы. Им просто нужно (желательно крупно) обыграть "Спартак" и надеяться на ничью или поражение "Лудогорца" в параллельном матче.

Группа H

"Норшеланн" (Норвегия) - "Фенербахче" (Турция) 6:1

Голы: Гей (21), Свенссон (25), Нюгрен (55, 75, 84), Расмуссен (66) - Батшуайи (44)