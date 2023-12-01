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Избиение турок в Норвегии. Норшеланн - Фенербахче 6:1. Видео голов и обзор матча

Лига конференций

Норвежцы поиздевались над турецким грандом

Избиение турок в Норвегии. Норшеланн - Фенербахче 6:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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Это поражение отбрасывает "Фенербахче" аж на третье место, однако их выход из группы все еще вероятен, ведь в последнем туре матч против "Спартака" Трнавы. Им просто нужно (желательно крупно) обыграть "Спартак" и надеяться на ничью или поражение "Лудогорца" в параллельном матче.

Группа H

"Норшеланн" (Норвегия) - "Фенербахче" (Турция) 6:1

Голы: Гей (21), Свенссон (25), Нюгрен (55, 75, 84), Расмуссен (66) - Батшуайи (44)

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Комментарии
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Бapceлиниyс
01.12.2023 в 11:24
Шо-то турки сейчас вааще никакие. Е@ут их, как турецких коз.
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Комментарии 1
avatar
Бapceлиниyс
01.12.2023 в 11:24
Шо-то турки сейчас вааще никакие. Е@ут их, как турецких коз.
Ответить
0
0

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