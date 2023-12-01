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Голкипер Зари попал в подборку лучших сейвов тура Лиги конференций

Лига конференций

УЕФА отметил украинца

Голкипер Зари попал в подборку лучших сейвов тура Лиги конференций

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

Новина українською

В четверг, 30 ноября "Заря" на выезде уступила "Генту" (4:1) и потеряла шансы на выход с группы Лиги конференций. Голкипер луганчан Никита Турбаевский оказался среди авторов лучших сейвов по итогам 5-го тура группового этапа.

Эксперты УЕФА выделили одно спасательное действие украинца, выполненное во втором тайме. Полузащитник "Гента" Омри Гандельман пробивал головой в противоход вратарю, но Никита смог отбить мяч.

В общей сложности в активе Турбаевского четыре сейва.

Также в списке лучших оказались - Денис Пинто ("Олимпия Любляна"), Даниел Загорац ("Динамо" Загреб), Келле Роос ("Абердин") и Доминик Такач ("Спартак" Трнава).

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