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Голкипер Зари попал в подборку лучших сейвов тура Лиги конференций
УЕФА отметил украинца
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
В четверг, 30 ноября "Заря" на выезде уступила "Генту" (4:1) и потеряла шансы на выход с группы Лиги конференций. Голкипер луганчан Никита Турбаевский оказался среди авторов лучших сейвов по итогам 5-го тура группового этапа.
Эксперты УЕФА выделили одно спасательное действие украинца, выполненное во втором тайме. Полузащитник "Гента" Омри Гандельман пробивал головой в противоход вратарю, но Никита смог отбить мяч.
В общей сложности в активе Турбаевского четыре сейва.
Также в списке лучших оказались - Денис Пинто ("Олимпия Любляна"), Даниел Загорац ("Динамо" Загреб), Келле Роос ("Абердин") и Доминик Такач ("Спартак" Трнава).
???? Pintol, Zagorac, Roos, Takáč and Turbayevskyi ????— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) December 1, 2023
Some sensational saves… Who did it best? ????#UECL || #UECLsaves || @UKEnterprise pic.twitter.com/ITm8MiePs9
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