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Тлумак: Тренеры Зари не виноваты. Впечатление, что какой-то разрушительный процесс идет из середины коллектива
Заря просто провалила осеннюю часть сезона
Фото: ФК Зоря Луганськ
Известный в прошлом голкипер "
Напомним, что крупно проиграв бельгийскому "Генту" 1:4 в 5-м туре Лиги конференций, луганчане потеряли все шансы пробиться в следующий раунд турнира.
– Когда футболисты "Зари" выходили на поле стадиона в Генте, то они уже знали о победе "Маккаби" в Исландии, так что теперь все зависело только от них: в случае победы еще оставался шанс пробиться дальше.
– И, как луганчане собирались этого добиться?
– "Заря" чуть ли не впервые взяла на вооружение игру в пять защитников, что по замыслу тренерского штаба должно было обеспечить неприкосновенность своих владений, а во время быстрых контратак постараться поразить ворота хозяев. Однако уже с первых минут возникли сомнения, что из этого что-то выйдет, потому что я не заметил у луганчан должной самоотдачи. А без нее невозможно бросить вызов более квалифицированному оппоненту.
– Складывалось впечатление, что луганчане не сделали никаких выводов из провальной игры своих стопперов в предыдущих матчах.
– Вспомним хотя бы, как "горожане" забивали свой третий гол, воспользовавшись тем, что защитники гостей были в роли сторонних наблюдателей. Но хуже всего, что в действиях луганчан отсутствовала командная игра, каждый тянул одеяло в свою сторону.
– Заря" выглядела инертной и обреченной.
– Убеждаешься, что в нынешних бедах "Зари" тренеры не виноваты. Создается впечатление, что какой-то разрушительный процесс идет из середины коллектива. И это не может не удивлять, ведь у луганчан достаточно боеспособный состав.
– Какое лучшее лекарство, чтобы выздороветь луганской команде?
– Здесь лучший врач – победа. Но с таким настроем, как в Бельгии, "Заре" не избежать неприятностей и на внутренней арене.
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