Тренер Астон Виллы - о жеребьевке 1/8 финала ЛК: Мы будем рады сыграть с Аяксом

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери поделился своими мыслями о жеребьевке 1/8 финала Лиги конференций, где его команда встретится с "Аяксом".

"Мы будем рады встретиться с ними. Это исторический и успешный клуб. Мы будем наслаждаться игрой против них, на стадионе будет хорошая атмосфера. Мы будем ждать этого матча, а сейчас сосредоточимся на Премьер-лиге".