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Тренер Астон Виллы - о жеребьевке 1/8 финала ЛК: Мы будем рады сыграть с Аяксом
Унаи Эмери высказался о жеребьевке ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde Colomer
Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери поделился своими мыслями о жеребьевке 1/8 финала Лиги конференций, где его команда встретится с "Аяксом".
"Мы будем рады встретиться с ними. Это исторический и успешный клуб. Мы будем наслаждаться игрой против них, на стадионе будет хорошая атмосфера. Мы будем ждать этого матча, а сейчас сосредоточимся на Премьер-лиге".
Поединок 1/8 финала Лиги конференций "Аякс" - "Астон Вилла" состоится 7 марта.
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Источник:bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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