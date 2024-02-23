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Тренер Астон Виллы - о жеребьевке 1/8 финала ЛК: Мы будем рады сыграть с Аяксом

Лига конференций

Унаи Эмери высказался о жеребьевке ЛК

Тренер Астон Виллы - о жеребьевке 1/8 финала ЛК: Мы будем рады сыграть с Аяксом

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde Colomer

Новина українською

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери поделился своими мыслями о жеребьевке 1/8 финала Лиги конференций, где его команда встретится с "Аяксом".

"Мы будем рады встретиться с ними. Это исторический и успешный клуб. Мы будем наслаждаться игрой против них, на стадионе будет хорошая атмосфера. Мы будем ждать этого матча, а сейчас сосредоточимся на Премьер-лиге".

Поединок 1/8 финала Лиги конференций "Аякс" - "Астон Вилла" состоится 7 марта.

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Астон Вилла (Бирмингем) Аякс (Амстердам) Унаи Эмери
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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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