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ПАОК - Брюгге. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Лига конференций

ПАОК - Брюгге: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.04.24 ⋊ Лига Конференций на UA-Футбол

ПАОК - Брюгге. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Эти команды умеют играть в нападении, и довольно сложно представить, что одна из них покинет поле без единого гола. В то же время, мало верится во второй подряд камбэк со стороны "ПАОКа". "Брюгге" находится в довольно хорошей форме, и в целом является более опытным еврокубковым бойцом.

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Лига Конференции. 1/4 финала (ответный матч)
18 апреля. 22:00. "Тумба". Греция (Салоники)
Главный арбитр: Давиде Масса (Италия)

"ПАОК" - "Брюгге". 22:00

Прямая трансляция: Megogo Футбол 9

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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