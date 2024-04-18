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ПАОК - Брюгге. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
ПАОК - Брюгге: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.04.24 ⋊ Лига Конференций на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Эти команды умеют играть в нападении, и довольно сложно представить, что одна из них покинет поле без единого гола. В то же время, мало верится во второй подряд камбэк со стороны "ПАОКа". "Брюгге" находится в довольно хорошей форме, и в целом является более опытным еврокубковым бойцом.
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Лига Конференции. 1/4 финала (ответный матч)
18 апреля. 22:00. "Тумба". Греция (Салоники)
Главный арбитр: Давиде Масса (Италия)
"ПАОК" - "Брюгге". 22:00
Прямая трансляция: Megogo Футбол 9
Трансляція матчу ПАОК - БрюггеСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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