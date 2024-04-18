ПАОК - Брюгге. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Эти команды умеют играть в нападении, и довольно сложно представить, что одна из них покинет поле без единого гола. В то же время, мало верится во второй подряд камбэк со стороны "ПАОКа". "Брюгге" находится в довольно хорошей форме, и в целом является более опытным еврокубковым бойцом.

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Лига Конференции. 1/4 финала (ответный матч)

18 апреля. 22:00. "Тумба". Греция (Салоники)

Главный арбитр: Давиде Масса (Италия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 9