Для коллективного иммунитета в рамках турнира – Месси помог закупить вакцину для игроков в Южной Америке

Лидер "Барселоны" и национальной сборной Аргентины Лионель Месси принял участие в приобретении 50 тысяч доз вакцины от коронавируса для футболистов в Южной Америке. По информации издания The Guardian, Лео заинтересован в том, чтобы футболисты, которые выступают в рамках первенств Южной Америки, получили иммунитет до летнего Кубка Америки. Турнир начнется в середине июня и закончится в середине июля.

Месси отправил руководству китайского производителя вакцины Sinovac три футболки с автографами, также Лео помог осуществить сделку, которую вел лично президент Уругвая Луис Альберто Лакалье Поу.

Тем не менее, общественность в Уругвае недовольна тем, что приоритет в вакцинировании отдается спортсменам, ведь в стране каждый день наблюдается прирост инфицированных среди граждан, медикам тяжело справляться с пандемией.