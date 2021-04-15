Кубок Америки 2019 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Для коллективного иммунитета в рамках турнира – Месси помог закупить вакцину для игроков в Южной Америке
Благие цели аргентинца
EPA / Juan Ignacio Roncoroni
Лидер "Барселоны" и национальной сборной Аргентины Лионель Месси принял участие в приобретении 50 тысяч доз вакцины от коронавируса для футболистов в Южной Америке. По информации издания The Guardian, Лео заинтересован в том, чтобы футболисты, которые выступают в рамках первенств Южной Америки, получили иммунитет до летнего Кубка Америки. Турнир начнется в середине июня и закончится в середине июля.
Месси отправил руководству китайского производителя вакцины Sinovac три футболки с автографами, также Лео помог осуществить сделку, которую вел лично президент Уругвая Луис Альберто Лакалье Поу.
Тем не менее, общественность в Уругвае недовольна тем, что приоритет в вакцинировании отдается спортсменам, ведь в стране каждый день наблюдается прирост инфицированных среди граждан, медикам тяжело справляться с пандемией.
Популярное сейчас
- Боруссия Дортмунд - Манчестер Сити 1:2. Обзор матча, видео голов
- Полуфиналисты Лиги чемпионов и распределение пар – кто с кем сыграет
- Андриевский: Тайсон очень капризный. Говорят, что когда увидел первый раз снег, не хотел из самолета выходить
- "Мы оседлали ливерпульский ураган - можем гордиться". Зидан – о выходе Реала в 1/2 ЛЧ
- Девушка дня. Очаровательная подруга молодого таланта Барсы, который вчера забил в Эль-Класико. ФОТО
- Девушка дня. Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом. ФОТО