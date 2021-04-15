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Кубок Америки 2019 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Для коллективного иммунитета в рамках турнира – Месси помог закупить вакцину для игроков в Южной Америке

Кубок Америки 2019
(1 голосов)

Благие цели аргентинца

Для коллективного иммунитета в рамках турнира – Месси помог закупить вакцину для игроков в Южной Америке

EPA / Juan Ignacio Roncoroni

Новина українською

Лидер "Барселоны" и национальной сборной Аргентины Лионель Месси принял участие в приобретении 50 тысяч доз вакцины от коронавируса для футболистов в Южной Америке. По информации издания The Guardian, Лео заинтересован в том, чтобы футболисты, которые выступают в рамках первенств Южной Америки, получили иммунитет до летнего Кубка Америки. Турнир начнется в середине июня и закончится в середине июля.

Месси отправил руководству китайского производителя вакцины Sinovac три футболки с автографами, также Лео помог осуществить сделку, которую вел лично президент Уругвая Луис Альберто Лакалье Поу.

Тем не менее, общественность в Уругвае недовольна тем, что приоритет в вакцинировании отдается спортсменам, ведь в стране каждый день наблюдается прирост инфицированных среди граждан, медикам тяжело справляться с пандемией.

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В статье: Лионель Месси коронавирус
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Источник:
The Guardian

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Комментарии (1)
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аалекс ( Крым)
15.04.2021 в 10:41
Благородно, но в сравнении с благотворительностью Салаха - пыль.
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