Кубок Америки 2019 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У Аргентины забрали Кубок Америки за 2 недели до начала турнира
Вероятно, из-за коронавируса
Copa America
Полноценный хозяин Кубка Америки Аргентина лишилась права проведения соревнования вслед за Колумбией. Таким образом, за 13 дней до старта турнира вообще непонятно, где он будет проводиться. Сообщается о приостановке.
Наверняка причина такого решения от КОНМЕБОЛ связана с выросшим числом заболеваемости COVID-19 в Аргентине ("в связи со сложившимися обстоятельствами").
В ближайшее время конфедерация южноамериканского футбола соберется, чтобы определить следующие шаги по поводу Копа Америка. Пока чиновники анализируют предложения других стран, которые заинтересованы в организации. Напомним, в 2020 году турнир не состоялся из-за пандемии.
En la brevedad se anunciarán novedades en este sentido.— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) May 31, 2021
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