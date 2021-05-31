У Аргентины забрали Кубок Америки за 2 недели до начала турнира

Полноценный хозяин Кубка Америки Аргентина лишилась права проведения соревнования вслед за Колумбией. Таким образом, за 13 дней до старта турнира вообще непонятно, где он будет проводиться. Сообщается о приостановке.

Наверняка причина такого решения от КОНМЕБОЛ связана с выросшим числом заболеваемости COVID-19 в Аргентине ("в связи со сложившимися обстоятельствами").

В ближайшее время конфедерация южноамериканского футбола соберется, чтобы определить следующие шаги по поводу Копа Америка. Пока чиновники анализируют предложения других стран, которые заинтересованы в организации. Напомним, в 2020 году турнир не состоялся из-за пандемии.

En la brevedad se anunciarán novedades en este sentido. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) May 31, 2021