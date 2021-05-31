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Кубок Америки 2019
Кубок Америки 2019

Кубок Америки 2019 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У Аргентины забрали Кубок Америки за 2 недели до начала турнира

Кубок Америки 2019
(1 голосов)

Вероятно, из-за коронавируса

У Аргентины забрали Кубок Америки за 2 недели до начала турнира

Copa America

Новина українською

Полноценный хозяин Кубка Америки Аргентина лишилась права проведения соревнования вслед за Колумбией. Таким образом, за 13 дней до старта турнира вообще непонятно, где он будет проводиться. Сообщается о приостановке.

Наверняка причина такого решения от КОНМЕБОЛ связана с выросшим числом заболеваемости COVID-19 в Аргентине ("в связи со сложившимися обстоятельствами").

В ближайшее время конфедерация южноамериканского футбола соберется, чтобы определить следующие шаги по поводу Копа Америка. Пока чиновники анализируют предложения других стран, которые заинтересованы в организации. Напомним, в 2020 году турнир не состоялся из-за пандемии.

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В статье: Копа Америка Копа Америка-2019 коронавирус Кубок Америки-2020
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.05.2021 в 12:50
Информация верная, только подана она, явно, не под тем соусом. На протяжении последнего месяца высшие чиновники федерации футбола Аргентины били тревогу по поводу ухудшающейся ситуации с пандемией корона вируса в Аргентине. Они ежедневно информировали оргкомитет Копа Америка о ситуации и просили перенести игры в другую страну. Так как не могли обеспечить все меры предосторожности, связанные с пандемией. Поэтому, слово - "забрали" здесь не уместно.
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