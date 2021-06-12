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Кубок Америки 2021

Кубок Америки 2021 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Последний шанс Месси? Краткий гайд по Копа Америка 2021

Кубок Америки 2021
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(1 голосов)

Турнир стартует в ночь с воскресенья на понедельник

Последний шанс Месси? Краткий гайд по Копа Америка 2021

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Параллельно с Чемпионатом Европы в другом полушарии состоится Копа Америка 2021. Внимание к ней будет намного меньше по ряду причин, но мы просто не могли пройти мимо этого турнира и не рассказать вам, почему за ним также нужно следить. Лучше всего описывает организацию Копы всего один факт: за две недели до старта её пришлось переносить из Аргентины в Бразилии, и до сих пор неясно, готова ли родина Неймара провести без сбоев турнир. Узнаем с 14 июня, когда состоится стартовый поединок. Пока же канал UA-Футбол рассказывает вам, что нужно знать о Копе в преддверии её старта.

Автор сценария - Роман Синчук
Режиссёр - Александр Рыженко

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В статье: канал UA-Футбол
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Комментарии (5)
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storm_ua (Николаев)
12.06.2021 в 17:24
Шмонька и шансы, вещи не совместимые.
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+1
-1
avatar
Mass1985 (Wilayah Ninewa)
12.06.2021 в 17:20
Отличный ролик. Спасибо авторам
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0
0
prockop4uck (Киев)
12.06.2021 в 17:18
Снова обосрется, снова во всем обвинят тренера, снова гном в белом. Изи схема.
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+1
-1
oda1979 (Запорожье)
12.06.2021 в 17:04
Да нет у меськи никаких шансов.
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+2
0
avatar
KapiToshka (Kropyvnytskyi)
12.06.2021 в 17:16
Ерунду не говори, они с бразильцами – основные фавориты. Может и не получится, но прям таки нет шансов?
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0
-2


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