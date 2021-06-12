Последний шанс Месси? Краткий гайд по Копа Америка 2021

Параллельно с Чемпионатом Европы в другом полушарии состоится Копа Америка 2021. Внимание к ней будет намного меньше по ряду причин, но мы просто не могли пройти мимо этого турнира и не рассказать вам, почему за ним также нужно следить. Лучше всего описывает организацию Копы всего один факт: за две недели до старта её пришлось переносить из Аргентины в Бразилии, и до сих пор неясно, готова ли родина Неймара провести без сбоев турнир. Узнаем с 14 июня, когда состоится стартовый поединок. Пока же канал UA-Футбол рассказывает вам, что нужно знать о Копе в преддверии её старта.

Автор сценария - Роман Синчук

Режиссёр - Александр Рыженко