Кубок Америки 2021 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Последний шанс Месси? Краткий гайд по Копа Америка 2021
Турнир стартует в ночь с воскресенья на понедельник
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Параллельно с Чемпионатом Европы в другом полушарии состоится Копа Америка 2021. Внимание к ней будет намного меньше по ряду причин, но мы просто не могли пройти мимо этого турнира и не рассказать вам, почему за ним также нужно следить. Лучше всего описывает организацию Копы всего один факт: за две недели до старта её пришлось переносить из Аргентины в Бразилии, и до сих пор неясно, готова ли родина Неймара провести без сбоев турнир. Узнаем с 14 июня, когда состоится стартовый поединок. Пока же канал UA-Футбол рассказывает вам, что нужно знать о Копе в преддверии её старта.
Автор сценария - Роман Синчук
Режиссёр - Александр Рыженко
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