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Как Месси обошел Батистуту. Аргентина – Чили 1:1. Обзор матча Копа Америка и видео голов
Лео – MVP
Getty Images / Global Images Ukraine
Счет в поединке был открыт аргентинским нападающим Лионелем Месси – капитан "альбиселесте" отправил снаряд в ворота оппонента со стандарта. Ближе к экватору второго тайма Эдуардо Варгас добил мяч в сетку после нереализованного Артуро Видалем пенальти.
Аргентина и Чили поделили зачетные пункты в первом поединке турнира. Также команды проведут матчи с Парагваем, Боливией и Уругваем. Отметим, что гол Месси стал 39-м для Лионеля в официальных поединках за Аргентину. Он обошел Габриэля Батистуту (38). Лео – лучший бомбардир своей сборной (73 гола, если считать товарищеские матчи).
Смотрите видеообзор матча 1-го тура группы А Кубка Америки между Аргентиной и Чили.
Рио-де-Жанейро. " Олимпийский стадион Нилтона Сантоса".
Аргентина – Чили 1:1
Голы: Месси (33) – Варгас (57)
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