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Кубок Америки 2021

Кубок Америки 2021 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Как Месси обошел Батистуту. Аргентина – Чили 1:1. Обзор матча Копа Америка и видео голов

Кубок Америки 2021
Обновлено
(2 голосов)

Лео – MVP

Как Месси обошел Батистуту. Аргентина – Чили 1:1. Обзор матча Копа Америка и видео голов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Счет в поединке был открыт аргентинским нападающим Лионелем Месси – капитан "альбиселесте" отправил снаряд в ворота оппонента со стандарта. Ближе к экватору второго тайма Эдуардо Варгас добил мяч в сетку после нереализованного Артуро Видалем пенальти.

Читайте такжеПоследний шанс Месси? Краткий гайд по Копа Америка 2021, который стартовал прошлой ночью

Аргентина и Чили поделили зачетные пункты в первом поединке турнира. Также команды проведут матчи с Парагваем, Боливией и Уругваем. Отметим, что гол Месси стал 39-м для Лионеля в официальных поединках за Аргентину. Он обошел Габриэля Батистуту (38). Лео – лучший бомбардир своей сборной (73 гола, если считать товарищеские матчи).

Смотрите видеообзор матча 1-го тура группы А Кубка Америки между Аргентиной и Чили.

Рио-де-Жанейро. " Олимпийский стадион Нилтона Сантоса".

Аргентина – Чили 1:1

Голы: Месси (33) – Варгас (57)

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В статье: Лионель Месси Аргентина Чили Копа Америка кубок америки
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Комментарии (7)
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Spokoyno (Киев)
15.06.2021 в 11:50
РЕАЛьно подивиться чи є таке захоплення іншими гравцями? Навіть дітЛОХИ у футболі не розуміються, утім на фоні Мессі засвітитися "обов'язкова програма"... "Ай, Моська! знать она сильна, Что лает на Слона!​"
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0
-1
prockop4uck (Киев)
15.06.2021 в 12:07
Ну ты же явно не такой, ты у мамули особенный. Даже Атлетик от Атлетико отличаешь, настоящий эксперд
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0
0
Dr. House (Поділля)
15.06.2021 в 11:14
Неважно, что опять не выиграли, главное, что Месси забил, и даже не с пенальти...)))
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+2
0
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Spokoyno (Киев)
15.06.2021 в 10:42
Майстерність не ПРОП'ЄШ Утім великі турніри виграють не зірки, а КОМАНДИ! А в збірній Аргентині навіть при наявності великих гравців ВЕЛИКОЇ команди вже давно не проглядається
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+2
-3
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Serega1111 (Киев)
15.06.2021 в 12:11
...благодаря одному великому игроку...
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0
0
prockop4uck (Киев)
15.06.2021 в 09:53
Странно, что не с пенальти
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+2
-1
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Red_Cat (Салоники)
15.06.2021 в 11:09
с пенальти это твой папаша-алкаш забил твоей мамаше-шлюхе.
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0
-4


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