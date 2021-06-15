Как Месси обошел Батистуту. Аргентина – Чили 1:1. Обзор матча Копа Америка и видео голов

Счет в поединке был открыт аргентинским нападающим Лионелем Месси – капитан "альбиселесте" отправил снаряд в ворота оппонента со стандарта. Ближе к экватору второго тайма Эдуардо Варгас добил мяч в сетку после нереализованного Артуро Видалем пенальти.

Аргентина и Чили поделили зачетные пункты в первом поединке турнира. Также команды проведут матчи с Парагваем, Боливией и Уругваем. Отметим, что гол Месси стал 39-м для Лионеля в официальных поединках за Аргентину. Он обошел Габриэля Батистуту (38). Лео – лучший бомбардир своей сборной (73 гола, если считать товарищеские матчи).

Смотрите видеообзор матча 1-го тура группы А Кубка Америки между Аргентиной и Чили.

Рио-де-Жанейро. " Олимпийский стадион Нилтона Сантоса".

Аргентина – Чили 1:1

Голы: Месси (33) – Варгас (57)