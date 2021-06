Лионель Месси повторил рекорд Маскерано по количеству матчей за сборную Аргентины

Нападающий национальной команды Аргентины и каталонской "Барселоны" Лионель Месси повторил рекорд Хавьера Маскерано по матчам за сборную. Месси вышел в стартовом составе на поединок 3-го тура Копа Америка со сборной Парагвая.

Данный матч стал для него 147-м в карьере за "альбиселесте" – это повторение рекорда Маскерано.

