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Кубок Америки 2021 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лионель Месси повторил рекорд Маскерано по количеству матчей за сборную Аргентины

Кубок Америки 2021
(1 голосов)

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Лионель Месси повторил рекорд Маскерано по количеству матчей за сборную Аргентины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий национальной команды Аргентины и каталонской "Барселоны" Лионель Месси повторил рекорд Хавьера Маскерано по матчам за сборную. Месси вышел в стартовом составе на поединок 3-го тура Копа Америка со сборной Парагвая.

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Данный матч стал для него 147-м в карьере за "альбиселесте" – это повторение рекорда Маскерано.

Напомним, сейчас сборная Аргентины находится на второй строчке в группе после двух туров соревнования (4 очка). Турнир изначально должен был проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесен в Бразилию в связи с ситуацией с коронавирусом.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Хавьер Маскерано Копа Америка кубок америки
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