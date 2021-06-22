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Лионель Месси повторил рекорд Маскерано по количеству матчей за сборную Аргентины
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Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий национальной команды Аргентины и каталонской "Барселоны" Лионель Месси повторил рекорд Хавьера Маскерано по матчам за сборную. Месси вышел в стартовом составе на поединок 3-го тура Копа Америка со сборной Парагвая.
Данный матч стал для него 147-м в карьере за "альбиселесте" – это повторение рекорда Маскерано.
Lionel Messi is now tied with Javier Mascherano for all-time Argentina appearances at 1️⃣4️⃣7️⃣ pic.twitter.com/82yUROOmHj— Goal (@goal) June 22, 2021
Напомним, сейчас сборная Аргентины находится на второй строчке в группе после двух туров соревнования (4 очка). Турнир изначально должен был проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесен в Бразилию в связи с ситуацией с коронавирусом.
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