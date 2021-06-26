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Для победы на Копа Америка, или же на Чемпионате Мира в Аргентине не хватает культового лидера - Мнение
Речь идет о раздевалке
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Журналист UA-Футбол Роберто Моралес поделился мыслями о зависимости сборной Аргентины от Лионеля Месси:
"Это феномен Месси, но проблемы не Лео. Он феноменальный футболист и играет сейчас прекрасно на Копа Америка. Даже в команде сейчас хорошая атмосфера, не всегда так было в Аргентине. Там достаточно интересный тренер. Я сам относился со скепсисом, когда назначили Лионеля Скалони. Он доказал, что он может находиться под давлением. Он выбирает свои решения, у него есть тренерские идеи. Это явилось не сразу, но по ходу работы. Он ищет варианты для этой сборной Аргентины.
Но Месси - это какая-то магия. Лео похож на удава Каа, а вокруг бандар-логи. Они очарованы им. Они смотрят, и не знают что делать. Отдают ему. Месси бы не хотел столько на себе тянуть. Это не тот человек, который кричит: "Давайте только мне, играйте только на меня". Он, в конце концов, тоже провел тяжелый сезон, и ему стоило бы тоже немного отдохнуть. Но этот феномен продолжается уже долго. Уже многие тренеры изменились, и только сломав самими же футболистами созданный этот ореол Месси, сломав в пользу того, что вы будете больше играть, только так Аргентина может подняться и вырасти над собой.
Для победы на Копа Америка, или же на Чемпионате Мира в Аргентине не хватает культового лидера. Лидера раздевалки. Месси - абсолютный интроверт. Да, он идет на контакт. Он ведет за собой игрой, но не словами или психологической поддержкой", - сказал Моралес.
После трех матчей на Копа Америка сборная Аргентины занимает первое место в группе A с семью очками в активе.
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