Неймар таки встретит Месси. Аргентина благодаря вратарю прорвалась в финал Копа Америка

В ночь на среду, 7 июля, в Бразилии состоялся второй полуфинальный поединок Копа Америка 2021. В нем встретились сборные Аргентины и Колумбии.

Очевидно, что фаворитом была аргентинская команда, которая выдала серию из четырех побед подряд. Колумбия в свою очередь со скрипом прошла групповой этап, одержав на нем лишь одну победу в четырех матчах. В полуфинале Лос Кафетерос лишь в серии пенальти победили Уругвай, тогда как Аргентина не заметила Эквадор. Но, конечно, главный фактор - это Лионель Месси, который проводит очень сильный турнир. Об этом свидетельствует хотя бы его статистика - Лео до начала игры имел в своем активе четыре гола и четыре результативные передачи.

Здорово Месси начал и полуфинал. Уже на седьмой минуте он открылся под пас в штрафной соперника и выкатил мяч под удар Лаутаро Мартинесу. Форвард "Интера" с 12-ти метров пробил точно в угол. Но Колумбия не сломалась. Фактически в первой же атаке после пропущенного Куадрадо едва не сравнял счет, но с ударом справился Эмилиано Мартинес. Аргентина решила защищать свое преимущество, а Колумбию дважды просить не нужно. Счет мог сравнять Барриос, но после его мощного удара мяч попал в штангу, задев по пути защитника. После подачи этого же углового Мина попал в перекладину!

Правда, и Аргентина могла увеличить преимущество, если бы Николас Гонсалес после подачи углового пробил головой хотя бы на полметра в сторону, а не в голкипера.

Колумбии таки удалось отыграться уже во втором тайме. На 61-й минуте Кардона со своей половины разыграл штрафной удар, запустив в прорыв хавбека "Порту" Луиса Диаса. Тот на скорости проскочил мимо центрбека и с очень острого угла поразил ворота аргентинцев - 1:1!

Аргентина мгновенно активизировалась и должна была забивать на 73-й, когда колумбийцы обрезались на своей половине поля. Анхель Ди Мария выбежал на свидание с голкипером, который вышел далеко из ворот, и отдал пас на Лаутаро Мартинеса. Перед ним были ворота и опорник, но форвард не смог пробить мимо Вильмара Барриоса. Последний опасный момент в игре случился на 81-й, когда Месси после проникающего паса Ди Марии с острого угла попал в штангу!

В конце концов, победителя пришлось определять в серии пенальти. Месси и Куадрадо забили первыми - без вариантов для голкиперов. Далее последовала серия из трех нереализованных, два из которых были в колумбийцев. Эмилиано Мартинес - голкипер Аргентины - удачно применял "трэш-ток": он словами выводил колумбийцев из себя, в итоге Санчес с Миной не смогли его переиграть. Паредес вывел Аргентину вперед, Борха сравнял, но Лаутаро Маритнес сделал счет 3:2 в серии. Наконец последний удар колумбийцев пошел бить Кардона и не справился - Эмилиано Мартинес третий раз парировал удар и подарил Аргентине путевку в финал Копы.

Там Месси и компания встретятся с Бразилией. Матч состоится в ночь на 11-е июля (в 3 часа ночи по киевскому времени). Добавим, что в прошлый раз Аргентина выходила в финал пять лет назад, но проигрывала Чили. Последний раз небесно-голубые выигрывали турнир в далеком 1993-м. Тогда в полуфинале тоже была обыграна Колумбия в серии пенальти, а в решающем матче удалось победить Мексику благодаря дублю легендарного Габриэля Батистуты.

Копа Америка 2021. Полуфинал

7 июля (по Киеву). Бразилиа. Эштадиу Насиональ

Аргентина - Колумбия 1:1 пен. 3:2

Голы: Мартинес 7 - Диас 61

Аргентина: Эмилиано Мартинес - Молина (Монтиель 46), Песселья, Отаменди, Тальяфико - де Пауль, Родригес, Ло Кельсо (Паредес 56) - Месси, Лаутаро Мартинес, Гонсалес (Ди Мария 67)

Тренер: Лионель Скалони

Колумбия: Оспина - Муньос, Мина, Санчес, Тесильо (Фабра 46) - Куадрадо, Барриос, Куэльяр (Хара 46), Диас - Борре (Кардона 46), Сапата (Борха 60)

Тренер: Рейналдо Руэда

Предупреждения: Ло Келсо 21 Монтиель 71, Родригес 87, Песселья 90 + 1 - Куадрадо 45 + 4, Фабра 55, Борха 63, Муньос 75, Кардона 86, Барриос 88