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"Уважаю, но идите на ***". Неймар – о бразильских фанатах, которые болеют за Аргентину в финале Копа Америка
Лидер "пентакампеонов" немного раздражен
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "ПСЖ" Неймар высказался у себя в Instagram по поводу бразильских болельщиков, которые в финале Копа Америка между Аргентиной и Бразилией будут поддерживать "альбиселесте". Решающий матч турнира состоится в ночь с субботы на воскресенье, в 03:00 по киевскому времени.
"Я бразилец, говорю это с большой гордостью и любовью. Я всегда мечтал оказаться в стане сборной Бразилии и услышать болельщиков на трибунах. Я всегда поддерживал и буду поддерживать, если бразильцы, независимо от вида спорта, будут выигрывать призы. Спорт, конкурс красоты, вручение Оскара – не имеет значения".
"Если тебе нравится команда из другой страны, то ничего страшного. Я уважаю этот выбор, но идите на ***. Это только для тех бразильцев, которые будут болеть против Бразилии".
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