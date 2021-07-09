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Кубок Америки 2021 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Уважаю, но идите на ***". Неймар – о бразильских фанатах, которые болеют за Аргентину в финале Копа Америка

Кубок Америки 2021
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Лидер "пентакампеонов" немного раздражен

"Уважаю, но идите на ***". Неймар – о бразильских фанатах, которые болеют за Аргентину в финале Копа Америка

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Неймар высказался у себя в Instagram по поводу бразильских болельщиков, которые в финале Копа Америка между Аргентиной и Бразилией будут поддерживать "альбиселесте". Решающий матч турнира состоится в ночь с субботы на воскресенье, в 03:00 по киевскому времени.

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"Я бразилец, говорю это с большой гордостью и любовью. Я всегда мечтал оказаться в стане сборной Бразилии и услышать болельщиков на трибунах. Я всегда поддерживал и буду поддерживать, если бразильцы, независимо от вида спорта, будут выигрывать призы. Спорт, конкурс красоты, вручение Оскара – не имеет значения".

"Если тебе нравится команда из другой страны, то ничего страшного. Я уважаю этот выбор, но идите на ***. Это только для тех бразильцев, которые будут болеть против Бразилии".

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В статье: Бразилия Аргентина Неймар Копа Америка кубок америки
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Источник:
ESPN

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