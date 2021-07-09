"Уважаю, но идите на ***". Неймар – о бразильских фанатах, которые болеют за Аргентину в финале Копа Америка

Нападающий "ПСЖ" Неймар высказался у себя в Instagram по поводу бразильских болельщиков, которые в финале Копа Америка между Аргентиной и Бразилией будут поддерживать "альбиселесте". Решающий матч турнира состоится в ночь с субботы на воскресенье, в 03:00 по киевскому времени.

"Я бразилец, говорю это с большой гордостью и любовью. Я всегда мечтал оказаться в стане сборной Бразилии и услышать болельщиков на трибунах. Я всегда поддерживал и буду поддерживать, если бразильцы, независимо от вида спорта, будут выигрывать призы. Спорт, конкурс красоты, вручение Оскара – не имеет значения".