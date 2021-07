Аргентина - Бразилия 1:0. Видео гола и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Аргентина - Бразилия, которые встречались в финале чемпионата Южной Америки по футболу. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый в первом тайме Анхелем Ди Марией после классного паса Родриго Де Пауля. Для сборной Аргентины это первый титул, начиная с 1993-го года.

Копа Америка 2021. Финал

Аргентина - Бразилия 1:0

Гол: Ди Мария 22

Dropped several times last month, Angel Di Maria has put Argentina ahead!pic.twitter.com/YRbQUS2OLJ