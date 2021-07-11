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Аргентина - Бразилия 1:0. Видео гола и обзор матча

Кубок Америки 2021
(3 голосов)

Смотреть видео обзор матча Аргентина - Бразилия, финал Копа Америка, 10 июля 2021

Аргентина - Бразилия 1:0. Видео гола и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Аргентина - Бразилия, которые встречались в финале чемпионата Южной Америки по футболу. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый в первом тайме Анхелем Ди Марией после классного паса Родриго Де Пауля. Для сборной Аргентины это первый титул, начиная с 1993-го года.

Копа Америка 2021. Финал
Аргентина - Бразилия 1:0
Гол: Ди Мария 22

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В статье: Бразилия Аргентина
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