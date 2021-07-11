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Аргентина - Бразилия 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Аргентина - Бразилия, финал Копа Америка, 10 июля 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Аргентина - Бразилия, которые встречались в финале чемпионата Южной Америки по футболу. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый в первом тайме Анхелем Ди Марией после классного паса Родриго Де Пауля. Для сборной Аргентины это первый титул, начиная с 1993-го года.
Копа Америка 2021. Финал
Аргентина - Бразилия 1:0
Гол: Ди Мария 22
Dropped several times last month, Angel Di Maria has put Argentina ahead!pic.twitter.com/YRbQUS2OLJ— Goal (@goal) July 11, 2021
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