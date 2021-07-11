Тиаго Силва: В первом тайме Бразилия не играла в свой футбол

Центральный защитник сборной Бразилии Тиаго Силва подвел итоги поражения в финале Кубка Америки от Аргентины.

"Надо поздравить Аргентину с первым таймом. Это была не Бразилия. Сложно проигрывать в матче такого уровня.

Во втором тайме игры не было. Только одна команда хотела играть (прим. - бразилец имеет ввиду свою команду).

Это не оправдание. В первом тайме мы не играли в свой футбол", – рассказал Силва.