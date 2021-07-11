Кубок Америки 2021
Кубок Америки 2021 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тиаго Силва: В первом тайме Бразилия не играла в свой футбол
Центрбэк бразильцев прокомментировал поражение от Аргентины
Ge.globo.com / Автор неизвестен
Центральный защитник сборной Бразилии Тиаго Силва подвел итоги поражения в финале Кубка Америки от Аргентины.
"Надо поздравить Аргентину с первым таймом. Это была не Бразилия. Сложно проигрывать в матче такого уровня.
Во втором тайме игры не было. Только одна команда хотела играть (прим. - бразилец имеет ввиду свою команду).
Это не оправдание. В первом тайме мы не играли в свой футбол", – рассказал Силва.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Ge.globo.com
Популярное сейчас
- Яремчук согласился на переход в португальский гранд
- Шевченко: Я отработал пять лет со сборной Украины, теперь нужно спокойно оценить наше будущее
- Аргентина - Бразилия 1:0. Видео гола и обзор матча
- Месси отреагировал на слова Неймара о том, что Аргентина - желанный соперник в финале
- Защитник Динамо женился на своей очаровательной девушке. ВИДЕО
- Футболисты Шахтера отдыхают в Риме после поражения от сборной Англии. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...