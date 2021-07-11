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Тиаго Силва: В первом тайме Бразилия не играла в свой футбол

Кубок Америки 2021
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Центрбэк бразильцев прокомментировал поражение от Аргентины

Тиаго Силва: В первом тайме Бразилия не играла в свой футбол

Ge.globo.com / Автор неизвестен

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Центральный защитник сборной Бразилии Тиаго Силва подвел итоги поражения в финале Кубка Америки от Аргентины.

"Надо поздравить Аргентину с первым таймом. Это была не Бразилия. Сложно проигрывать в матче такого уровня.

Во втором тайме игры не было. Только одна команда хотела играть (прим. - бразилец имеет ввиду свою команду).

Это не оправдание. В первом тайме мы не играли в свой футбол", – рассказал Силва.

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В статье: Бразилия Аргентина Тиаго Силва
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Источник:
Ge.globo.com

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