Кубок Либертадорес - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Форвард Палмейраса симулировал травму после того, как арбитр похлопал его по спине
И такое бывает
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Палмейрас" Дейверсон очень забавно симулировал в финале Кубка Либертадорес с "Фламенго" (2:1). На 123-й минуте поединка после стычки с оппонентом в одном из эпизодов арбитр поединка Нестор Питана слегка похлопал Дейверсона по спине, чтобы тот скорее вернулся в игру.
Видимо, форвард нелепо перепутал судью с футболистом команды соперника, картинно рухнув на газон и начав симулировать травму.
Incredible time-wasting effort from Deyverson in the last minute of the Copa Libertadores final ???? pic.twitter.com/bnd0QejpvV— Matthew Stanger (@MatthewStanger) November 27, 2021
"Палмейрас" завоевал трофей во второй раз подряд и в третий раз в своей истории. Для клуба это был уже девятый финал соревнования, а для "Фламенго" – пятый. Рекордсменом по количеству побед в Кубке Либертадорес является "Индепендьенте" (7 титулов).
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