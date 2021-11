Форвард Палмейраса симулировал травму после того, как арбитр похлопал его по спине

Нападающий "Палмейрас" Дейверсон очень забавно симулировал в финале Кубка Либертадорес с "Фламенго" (2:1). ​На 123-й минуте поединка после стычки с оппонентом в одном из эпизодов арбитр поединка Нестор Питана слегка похлопал Дейверсона по спине, чтобы тот скорее вернулся в игру.

Видимо, форвард нелепо перепутал судью с футболистом команды соперника, картинно рухнув на газон и начав симулировать травму.

Incredible time-wasting effort from Deyverson in the last minute of the Copa Libertadores final ???? pic.twitter.com/bnd0QejpvV