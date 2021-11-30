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Кубок Либертадорес

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Форвард Палмейраса симулировал травму после того, как арбитр похлопал его по спине

Кубок Либертадорес
(1 голосов)

И такое бывает

Форвард Палмейраса симулировал травму после того, как арбитр похлопал его по спине

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Палмейрас" Дейверсон очень забавно симулировал в финале Кубка Либертадорес с "Фламенго" (2:1). ​На 123-й минуте поединка после стычки с оппонентом в одном из эпизодов арбитр поединка Нестор Питана слегка похлопал Дейверсона по спине, чтобы тот скорее вернулся в игру.

Видимо, форвард нелепо перепутал судью с футболистом команды соперника, картинно рухнув на газон и начав симулировать травму.

"Палмейрас" завоевал трофей во второй раз подряд и в третий раз в своей истории. Для клуба это был уже девятый финал соревнования, а для "Фламенго" – пятый. Рекордсменом по количеству побед в Кубке Либертадорес является "Индепендьенте" (7 титулов).

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В статье: Кубок Либертадорес Палмейрас (Сан-Паулу) Фламенго (Рио-де-Жанейро) Дейверсон Дейверсон Брум Брам Дейверсон
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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
30.11.2021 в 14:31
Симулянт года. Нет. Супер симулянт года.
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