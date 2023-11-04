Сражение Аргентины и Бразилии. Сегодня состоится финал Кубка Либертадорес

Сегодня, 4 ноября, состоится финал Кубка Либертадорес. В решающем матче южноамериканского аналога Лиги чемпионов встретятся аргентинский "Бока Хуниорс" с бразильским "Флуминенсе".

Поединок начнется в 22:00 по Киеву. Этот матч примет легендарный стадион "Маракана", расположенный в бразильском городе Рио-де-Жанейро.

В последний раз эти команды встречались еще в 2012 году в рамках четвертьфинала Кубка Либертадорес. Тогда по сумме двух матчей победу праздновала "Бока" (2:1, 1:1).

Сегодня букмекеры предпочитают "Флуминенсе". На победу бразильцев в основное время они дают коэффициент 2,15. Победа "Боки" в первые 90 минут оценивается в 4,00.

Напомним, что действующим победителем Кубка Либертадореса является бразильский "Фламенго".