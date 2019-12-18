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Клопп не считает Ливерпуль фаворитом на клубном чемпионате мира

Англия
(3 голосов)

Наставник мерсисайдцев рассказал о предстоящем клубном ЧМ

Клопп не считает Ливерпуль фаворитом на клубном чемпионате мира
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от клубного чемпионата мира.

"Мы должны были принять решение. Мы знали, что сначала нас пригласят на клубный чемпионат мира, прежде чем мы узнаем, как далеко мы окажемся в Кубке лиги. Мы не просто так преодолели такой путь, чтобы не показать себя на все сто процентов.

Мы не видим себя фаворитами, мы видим себя претендентами, поскольку это будет первое участие в таком турнире. Если бы вы мне сказали об этом в начале сезона, возможно, мы были бы фаворитами, но в середине сезона это тяжело, когда столько матчей впереди", — приводит слова Клоппа Sky Sports.

В полуфинальном матче клубного чемпионата мира "Ливерпуль" сыграет с мексиканским "Монтерреем". Матч состоится сегодня, 18 декабря.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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