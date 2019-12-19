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Странно или даже мерзко? Защитник Сити поставил подножку сопернику, а затем скорчился от боли
Пеп, этому парню нужен выговор
В рамках ¼ финала Кубка английской лиги "Манчестер Сити" обыграл "Оксфорд Юнайтед" (3:1). Во время убедительной победы "горожан" неоднозначным поступком решил отличиться новичок команды Жоау Канселу – португалец присоединился к английской команде этим летом.
Защитник устроил крайне некрасивую симуляцию – поставил оппоненту подножку, а затем сделал вид, что соперник сам въехал в него. "Сити" к тому моменту вел в два мяча (81 минута матча), в связи с этим, данный поступок выглядит еще более странно.
Wtf is this from Cancelo ???????? pic.twitter.com/5IJVCoqeCV— Fifa 20 News (@FUT20News) December 18, 2019
В полуфиналах нас ждет манчестерское дерби и "Лестер" против "Астон Виллы".
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