Странно или даже мерзко? Защитник Сити поставил подножку сопернику, а затем скорчился от боли

В рамках ¼ финала Кубка английской лиги "Манчестер Сити" обыграл "Оксфорд Юнайтед" (3:1). Во время убедительной победы "горожан" неоднозначным поступком решил отличиться новичок команды Жоау Канселу – португалец присоединился к английской команде этим летом.

Защитник устроил крайне некрасивую симуляцию – поставил оппоненту подножку, а затем сделал вид, что соперник сам въехал в него. "Сити" к тому моменту вел в два мяча (81 минута матча), в связи с этим, данный поступок выглядит еще более странно.

Wtf is this from Cancelo ???????? pic.twitter.com/5IJVCoqeCV