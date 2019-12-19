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Странно или даже мерзко? Защитник Сити поставил подножку сопернику, а затем скорчился от боли

Англия
(1 голосов)

Пеп, этому парню нужен выговор

Странно или даже мерзко? Защитник Сити поставил подножку сопернику, а затем скорчился от боли
Новина українською

В рамках ¼ финала Кубка английской лиги "Манчестер Сити" обыграл "Оксфорд Юнайтед" (3:1). Во время убедительной победы "горожан" неоднозначным поступком решил отличиться новичок команды Жоау Канселу – португалец присоединился к английской команде этим летом.

Защитник устроил крайне некрасивую симуляцию – поставил оппоненту подножку, а затем сделал вид, что соперник сам въехал в него. "Сити" к тому моменту вел в два мяча (81 минута матча), в связи с этим, данный поступок выглядит еще более странно.

В полуфиналах нас ждет манчестерское дерби и "Лестер" против "Астон Виллы".

Читайте такжеКубок лиги: Без сенсаций - Ман Сити, Ман Юнайтед и Лестер выходят в полуфинал
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В статье: Манчестер Сити Жоау Канселу Оксфорд Юнайтед
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Комментарии (7)
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Hanter44 (Baburka)
19.12.2019 в 18:05
А что? В матчах нашего чемпионата такого не бывало?
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0
0
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Fata Morgana (Запорожье)
19.12.2019 в 14:53
Жоас - пендорас!
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+1
0
Acsakal (Kharkov)
19.12.2019 в 14:43
Але саме цього Канселу whoscored зробив МVР матчу з найвищим балом 8,4... "Остапа понесло..."
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+1
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
19.12.2019 в 14:33
Клоун с*ка....это его "учитель" Роналду научил? Они же там не могли нализаться в Ювентусе друг с другом и он "всему учился" у него
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0
-2
torado (Запорожье )
19.12.2019 в 14:30
как это он еще за голову не схватился и кровь носом не пустил )))
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+1
0
Technical
19.12.2019 в 14:20
Ахаха )
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0
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ПетроФ (Луцьк)
19.12.2019 в 14:08
якщо дадуть 3 матчі дискви плюс штраф від клуба, тоді футбол може стати трохи чистішим
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+3
0

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