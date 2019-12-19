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Руководство Тоттенхэма выделит средства Моуриньо на зимнее трансферное окно
Португалец сможет усилить свою команду
"Тоттенхэм" готов предоставить средства главному тренеру команды Жозе Моуринью на приобретение игроков в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, приоритетная позиция, которую хочет усилить португальский специалист — правый защитник. Клуб рассматривает кандидатуры Максимилиана Ааронса из "Норвича" и Натана Фергюсона из "Вест Бромвича".
Стоит отметить, что в случае непродления контрактов клуб покинут защитники Тоби Алдервейрелд и Ян Вертонген, а также полузащитник Кристиан Эриксен. Португальский тренер сказал, что ему потребуется существенная финансовая поддержка от руководства в течение следующего сезона, чтобы гарантировать, что его команда останется конкурентоспособной для борьбы в нескольких турнирах.
В свою очередь Даниэль Леви заявил, что не боится продать конкурентам Эриксена.