  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Официально: Анчелотти стал тренером Эвертона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Анчелотти стал тренером Эвертона

Англия
(1 голосов)

"Ирискам" удалось убедить итальянца вернуться в АПЛ

Официально: Анчелотти стал тренером Эвертона
UA-Футбол
Новина українською

"Эвертон" объявил о назначении Карло Анчелотти на пост главного тренера команды.

Стороны подписали соглашение, рассчитанное до июня 2024 года.

Итальянский специалист оставался без работы всего 10 дней, ведь 11 декабря он был уволен из "Наполи".

Ранее Анчелотти уже работал в АПЛ, возглавляя "Челси" с 2009 по 2011 год.

60-летний итальянец приступит к исполнению своих обязанностей в воскресенье, а сегодня займет место на трибунах "Гудисон Парк" во время матча Премьер-Лиги против "Арсенал" Микеля Артеты.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карло Анчелотти Эвертон (Ливерпуль)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
lulinha (Мадрид)
21.12.2019 в 13:56
Вот и отлично. Теперь отличный тренер есть к отличному составу. Удачи !
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...