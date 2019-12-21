Почеттино открыт к возвращению в АПЛ

Бывший тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что готов рассмотреть вариант с возвращением в АПЛ.

"Я люблю Премьер-лигу, я люблю английских фанатов. Это одна из лучших лиг мира, и я считаю, что каждый тренер хотел бы работать там.

Но посмотрим, кроме АПЛ в мире хватает разных лиг и клубов, в которых было бы интересно попробовать свои силы", – цитирует аргентинца Sky Sports.