Фред – самый быстрый игрок Манчестер Юнайтед в сезоне

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред является самым быстрым игроком команды в этом сезоне, сообщает официальный сайт клуба.

В игре с "Эвертоном" (1:1) на прошлой неделе экс-хавбек "Шахтёра" разогнался до до 37,29 км/ч. Второй показатель в команде у форварда Маркуса Рашфорда (36,32 км/ч в поединке против "Кристал Пэлас").

Отметим, что по итогам 17 туров Рашфорд восемь раз показывал самую высокую скорость в матче, Джеймс — семь раз, а Лингард и Фред — лишь по одному разу.

В этом сезоне Фред провёл 13 матчей за "МЮ" в АПЛ, отметившись тремя желтыми карточками.