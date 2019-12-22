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Фред – самый быстрый игрок Манчестер Юнайтед в сезоне

Англия
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Бразилец выдал рекордный рывок

Фред – самый быстрый игрок Манчестер Юнайтед в сезоне
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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред является самым быстрым игроком команды в этом сезоне, сообщает официальный сайт клуба.

В игре с "Эвертоном" (1:1) на прошлой неделе экс-хавбек "Шахтёра" разогнался до до 37,29 км/ч. Второй показатель в команде у форварда Маркуса Рашфорда (36,32 км/ч в поединке против "Кристал Пэлас").

Отметим, что по итогам 17 туров Рашфорд восемь раз показывал самую высокую скорость в матче, Джеймс — семь раз, а Лингард и Фред — лишь по одному разу.

В этом сезоне Фред провёл 13 матчей за "МЮ" в АПЛ, отметившись тремя желтыми карточками.

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В статье: Фред Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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