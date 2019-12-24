Сульшер: Погба - универсальный полузащитник

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер высказался о полузащитнике манкунианцев Поле Погба накануне матча 19-го тура АПЛ с "Ньюкаслом".

"Посмотрим, как он себя чувствует. Поль очень хорошо проявил себя, когда вышел на поле и это большой плюс.

Возможно, он сыграет с самого начала матча. Погба может играть где угодно, это универсальный полузащитник, бокс-ту-бокс. Он может уйти вглубь, сыграть через длинный пас, подняться выше и обыграться с кем-то из нападения. С Марсьялем и Рашфордом они создают шансы впереди. Так что его игра зависит от матча.

В этом вся прелесть Поля. Он универсальный полузащитник и лучший в мире, может выполнять любую роль. Иногда он не выполняет задачи, которые я ему поручаю. С ним всегда будут обсуждения касательно этого, однако здорово, что он вернулся", – сказал Сульшер.

Напомним, что матч Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед состоится в четверг, 26-го декабря.