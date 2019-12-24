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Виллиан: Готов играть в Челси до сорока лет

Англия
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Нужно лишь продлить контракт

Виллиан: Готов играть в Челси до сорока лет
UA-Футбол
Новина українською

Бразилец Виллиан, у которого следующим летом заканчивается контракт с "Челси", заявил, что очень комфортно себя чувствует в клубе.

"Все знают, что мне очень нравится играть за "Челси". Если бы я смог, то остался бы здесь до сорока лет. Однако футбол не всегда такой.

Контракт? Мне нравится здесь играть, однако новое соглашение зависит не только от моего желание. Мы должны обсудить некоторые вещи с руководством клуба", - приводит слова вингера Sky Sports.

Ранее сообщалось, что в трансфере футболиста заинтресованы "Ювентус" и "Барселона".

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В статье: Виллиан Челси (Лондон)
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