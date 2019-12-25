Тоттенхэм намерен предложить новый контракт основному полузащитнику

Лондонский "Тоттенхэм" в ближайшее время хочет сесть за стол переговоров с Эриком Дайером. Об этом передает Daily Telegraph.

Футболисту будет предложен новый долгосрочный контракт, однако о сроках его действия не сообщается. На таком шаге настаивает сам Моуриньо, который очень ценит англичанина.

Дайер может качественно сыграть как на позиции опорного полузащитника, так и в центре защиты. Он выступает за "шпор" с лета 2014 года.

Напомним, что совсем недавно "Тоттенхэм" сумел уговорить основного защитника подписать новое соглашение.