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Тоттенхэм намерен предложить новый контракт основному полузащитнику

Англия
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"Шпоры" продолжают грамотную работу

Тоттенхэм намерен предложить новый контракт основному полузащитнику
UA-Футбол
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Лондонский "Тоттенхэм" в ближайшее время хочет сесть за стол переговоров с Эриком Дайером. Об этом передает Daily Telegraph.

Футболисту будет предложен новый долгосрочный контракт, однако о сроках его действия не сообщается. На таком шаге настаивает сам Моуриньо, который очень ценит англичанина.

Дайер может качественно сыграть как на позиции опорного полузащитника, так и в центре защиты. Он выступает за "шпор" с лета 2014 года.

Напомним, что совсем недавно "Тоттенхэм" сумел уговорить основного защитника подписать новое соглашение.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Эрик Дайер
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