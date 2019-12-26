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Подписание Холанда может заставить МЮ продать главную звезду команды

Англия
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"Ювентус" будет невероятно рад

Подписание Холанда может заставить МЮ продать главную звезду команды
UA-Футбол
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Поль Погба может покинуть "Манчестер Юнайтед" уже этой зимой. И как бы странно это не звучало, приход юного норвежца Холанда может только ускорить процесс.

Двух клиентов представляет один и тот же агент - Мино Райола. Он может ускорить переход Холанда в английский клуб, однако при условии, если они отпустят Погба.

Сам француз, по данным многих СМИ, готов сменить команду, так как планирует бороться за трофеи. И его цель может осуществиться уже в январе.

Ранее сообщалось, что за стол переговоров готов сесть "Ювентус", который готовит серьезное предложение.

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В статье: Поль Погба Манчестер Юнайтед Зальцбург Эрлинг Холанд
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