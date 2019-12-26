Подписание Холанда может заставить МЮ продать главную звезду команды

Поль Погба может покинуть "Манчестер Юнайтед" уже этой зимой. И как бы странно это не звучало, приход юного норвежца Холанда может только ускорить процесс.

Двух клиентов представляет один и тот же агент - Мино Райола. Он может ускорить переход Холанда в английский клуб, однако при условии, если они отпустят Погба.

Сам француз, по данным многих СМИ, готов сменить команду, так как планирует бороться за трофеи. И его цель может осуществиться уже в январе.

Ранее сообщалось, что за стол переговоров готов сесть "Ювентус", который готовит серьезное предложение.